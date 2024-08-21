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Трамп пообещал уволить военных, виновных в выводе войск из Афганистана
Трамп пообещал уволить военных, виновных в выводе войск из Афганистана - РИА Новости, 21.08.2024
Трамп пообещал уволить военных, виновных в выводе войск из Афганистана
Экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп сообщил, что в случае своей победы отправит в отставку военных... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T23:12
2024-08-21T23:12
2024-08-21T23:13
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НЬЮ-ЙОРК, 21 авг – РИА Новости. Экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп сообщил, что в случае своей победы отправит в отставку военных чиновников, причастных к провальному выводу американских войск из Афганистана. "Я потребую отставки каждого высокопоставленного военного чиновника, причастного к катастрофе в Афганистане. Я хочу их отставки немедленно", – сказал экс-президент в ходе митинга в Северной Каролине, кадры транслировали СМИ. В начале августа 2021 года талибы* (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240817/sanktsii-1966725128.html
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в мире, афганистан, сша, северная каролина, дональд трамп, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон
В мире, Афганистан, США, Северная Каролина, Дональд Трамп, Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН
Трамп пообещал уволить военных, виновных в выводе войск из Афганистана
Трамп пообещал уволить военных, виновных в выводе войск США из Афганистана