Рада одобрила повышение акцизов на топливо до уровня европейских
Рада поддержала повышение акцизов на топливо до уровня европейских с 1 сентября
© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала подписание законопроекта о повышении акцизов на горючее до уровня европейских с 1 сентября, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Как сообщал 4 июля Железняк, парламентский комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизного налога на топливо. Позже его подписание было заблокировано спикером Рады на основании соответствующего проекта постановления. В среду Рада рассмотрела упомянутый проект постановления и приняла решение о его неподдержании.
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"Все блокирующие постановления по законопроекту №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо провалены. Поэтому он будет скоро подписан главой парламента и (Владимиром Зеленским - ред.)... Рада разблокировала подписание (законопроекта - ред.) о повышении акцизного налога на топливо", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Следовательно, закон вступит в силу, как и повышение акцизов, с 1 сентября этого года.
Кабмин Украины в конце марта одобрил законопроект, повышающий акцизы на топливо. Ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права ЕС по акцизному налогу". Документом устанавливается график ежегодного увеличения акцизов в несколько этапов до 2028 года включительно, первое повышение предусмотрено с 1 июля по 31 декабря этого года. Как пишут украинские СМИ, бензин подорожает минимум на 1,5 гривны за литр, дизельное топливо – на 2 гривны за литр.
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