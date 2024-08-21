https://ria.ru/20240821/toplivo-1967658844.html

Рада одобрила повышение акцизов на топливо до уровня европейских

Рада одобрила повышение акцизов на топливо до уровня европейских - РИА Новости, 21.08.2024

Рада одобрила повышение акцизов на топливо до уровня европейских

Верховная рада Украины поддержала подписание законопроекта о повышении акцизов на горючее до уровня европейских с 1 сентября, сообщил украинский парламентарий... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T21:08

2024-08-21T21:08

2024-08-21T21:08

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала подписание законопроекта о повышении акцизов на горючее до уровня европейских с 1 сентября, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. Как сообщал 4 июля Железняк, парламентский комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизного налога на топливо. Позже его подписание было заблокировано спикером Рады на основании соответствующего проекта постановления. В среду Рада рассмотрела упомянутый проект постановления и приняла решение о его неподдержании. "Все блокирующие постановления по законопроекту №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо провалены. Поэтому он будет скоро подписан главой парламента и (Владимиром Зеленским - ред.)... Рада разблокировала подписание (законопроекта - ред.) о повышении акцизного налога на топливо", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Следовательно, закон вступит в силу, как и повышение акцизов, с 1 сентября этого года. Кабмин Украины в конце марта одобрил законопроект, повышающий акцизы на топливо. Ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права ЕС по акцизному налогу". Документом устанавливается график ежегодного увеличения акцизов в несколько этапов до 2028 года включительно, первое повышение предусмотрено с 1 июля по 31 декабря этого года. Как пишут украинские СМИ, бензин подорожает минимум на 1,5 гривны за литр, дизельное топливо – на 2 гривны за литр.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, евросоюз, в мире