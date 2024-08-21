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Сийярто рассказал о поставках ядерного топлива из России для АЭС "Пакш" - РИА Новости, 21.08.2024
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14:10 21.08.2024 (обновлено: 15:34 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/toplivo-1967551438.html
Сийярто рассказал о поставках ядерного топлива из России для АЭС "Пакш"
Сийярто рассказал о поставках ядерного топлива из России для АЭС "Пакш" - РИА Новости, 21.08.2024
Сийярто рассказал о поставках ядерного топлива из России для АЭС "Пакш"
Поставки газа из РФ в Венгрию осуществляются бесперебойно, на них никак не влияет ситуация в Курской области, поскольку они идут через "Турецкий поток", заявил... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:10
2024-08-21T15:34
венгрия
россия
аэс "пакш"
специальная военная операция на украине
петер сийярто
турецкий поток
курская область
в мире
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БУДАПЕШТ, 21 авг — РИА Новости. Поставки газа из РФ в Венгрию осуществляются бесперебойно, на них никак не влияет ситуация в Курской области, поскольку они идут через "Турецкий поток", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Газоснабжение Венгрии в порядке, на него никоим образом не влияет ситуация из-за распространения боевых действий России и Украины на город Суджа. Поставки газа в Венгрию полностью решаются через южное направление - из России по газопроводу "Турецкий поток" через Турцию, Болгарию и Сербию", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*."Что касается поставок ядерного топлива, то тут поставки тоже постоянны, мы располагаем топливом для долгосрочной работы АЭС "Пакш", - добавил министр.Ранее венгерская компания MVM на фоне ситуации вблизи газоизмерительной станции "Суджа" заявила РИА Новости, что получает газ из России бесперебойно по нескольким маршрутам. Венгерский госсекретарь, ответственный за политику сокращения коммунальных расходов, Силард Немет заявлял, что Венгрия получает через Украину из России только один миллиард кубометров газа в год, что составляет одну восьмую от общегодового потребления страны.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС.В июле глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт получил через "Турецкий поток" в 2023 году 5,6 миллиарда кубометров газа из России, а в 2024 году - 3,9 миллиарда кубометров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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венгрия, россия, аэс "пакш", петер сийярто, турецкий поток, курская область, в мире
Венгрия, Россия, АЭС "Пакш", Специальная военная операция на Украине, Петер Сийярто, Турецкий поток, Курская область, В мире
Сийярто рассказал о поставках ядерного топлива из России для АЭС "Пакш"

Сийярто: ситуация в Курской области не мешает поставкам топлива из РФ в Венгрию

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 авг — РИА Новости. Поставки газа из РФ в Венгрию осуществляются бесперебойно, на них никак не влияет ситуация в Курской области, поскольку они идут через "Турецкий поток", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Газоснабжение Венгрии в порядке, на него никоим образом не влияет ситуация из-за распространения боевых действий России и Украины на город Суджа. Поставки газа в Венгрию полностью решаются через южное направление - из России по газопроводу "Турецкий поток" через Турцию, Болгарию и Сербию", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
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"Что касается поставок ядерного топлива, то тут поставки тоже постоянны, мы располагаем топливом для долгосрочной работы АЭС "Пакш", - добавил министр.
Ранее венгерская компания MVM на фоне ситуации вблизи газоизмерительной станции "Суджа" заявила РИА Новости, что получает газ из России бесперебойно по нескольким маршрутам. Венгерский госсекретарь, ответственный за политику сокращения коммунальных расходов, Силард Немет заявлял, что Венгрия получает через Украину из России только один миллиард кубометров газа в год, что составляет одну восьмую от общегодового потребления страны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС.
В июле глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт получил через "Турецкий поток" в 2023 году 5,6 миллиарда кубометров газа из России, а в 2024 году - 3,9 миллиарда кубометров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Специальная военная операция на УкраинеВенгрияРоссияАЭС "Пакш"Петер СийяртоТурецкий потокКурская областьВ мире
 
 
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