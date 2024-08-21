https://ria.ru/20240821/timchenko-1967581158.html

Следствие попросило арестовать главу управления цифровой трансформации ФСИН

Следствие попросило арестовать главу управления цифровой трансформации ФСИН - РИА Новости, 21.08.2024

Следствие попросило арестовать главу управления цифровой трансформации ФСИН

Следствие просит арестовать начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:43

2024-08-21T15:43

2024-08-21T15:43

происшествия

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следствие просит арестовать начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. "В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Тимченко меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Ранее о его задержании сообщило пресс-бюро ФСИН. Тимченко вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

https://ria.ru/20240816/delo-1966541683.html

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происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)