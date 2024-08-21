https://ria.ru/20240821/timchenko-1967581158.html
Следствие попросило арестовать главу управления цифровой трансформации ФСИН
Следствие попросило арестовать главу управления цифровой трансформации ФСИН - РИА Новости, 21.08.2024
Следствие попросило арестовать главу управления цифровой трансформации ФСИН
Следствие просит арестовать начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:43
2024-08-21T15:43
2024-08-21T15:43
происшествия
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следствие просит арестовать начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. "В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Тимченко меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Ранее о его задержании сообщило пресс-бюро ФСИН. Тимченко вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
https://ria.ru/20240816/delo-1966541683.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Следствие попросило арестовать главу управления цифровой трансформации ФСИН
СК просит арестовать начальника управления цифровой трансформации ФСИН Тимченко