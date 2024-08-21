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Следствие попросило арестовать главу управления цифровой трансформации ФСИН - РИА Новости, 21.08.2024
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15:43 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/timchenko-1967581158.html
Следствие попросило арестовать главу управления цифровой трансформации ФСИН
Следствие попросило арестовать главу управления цифровой трансформации ФСИН - РИА Новости, 21.08.2024
Следствие попросило арестовать главу управления цифровой трансформации ФСИН
Следствие просит арестовать начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:43
2024-08-21T15:43
происшествия
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следствие просит арестовать начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. "В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Тимченко меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Ранее о его задержании сообщило пресс-бюро ФСИН. Тимченко вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
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происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Следствие попросило арестовать главу управления цифровой трансформации ФСИН

СК просит арестовать начальника управления цифровой трансформации ФСИН Тимченко

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следствие просит арестовать начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Тимченко меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Ранее о его задержании сообщило пресс-бюро ФСИН. Тимченко вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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16 августа, 10:44
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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