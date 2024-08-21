https://ria.ru/20240821/terrorizm-1967660182.html

Конгрессмен обвинил Байдена в возрождении терроризма, угрожающего США

Конгрессмен обвинил Байдена в возрождении терроризма, угрожающего США - РИА Новости, 21.08.2024

Конгрессмен обвинил Байдена в возрождении терроризма, угрожающего США

Администрация американского президента Джо Байдена допустила стремительное возрождение террористических организаций, которые угрожают и самим США, заявил член... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T21:26

2024-08-21T21:26

2024-08-21T21:26

в мире

сша

россия

чикаго

джо байден

дональд трамп

хамас

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена допустила стремительное возрождение террористических организаций, которые угрожают и самим США, заявил член комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса Майкл Уолц. "Терроризм стремительно возвращается. "Аль-Каида"* возрождается, они создают тренировочные лагеря. Возрождается ИГ*... восемь боевиков ИГ* были арестованы всего несколько месяцев назад в трех американских городах прямо здесь в США, перейдя нашу широко открытую южную границу", - сообщил он на брифинге, организованном предвыборным штабом Дональда Трампа в Чикаго. Уолц отметил, что в Европе уже было раскрыто семь планируемых террористических атак, а в США террористы также находятся для подготовки очередной атаки. Помимо того, конгрессмен-республиканец указал на угрозу для американской безопасности со стороны ливанского движения "Хезболлах" и палестинского движения ХАМАС. "Хезболлах" и ХАМАС уже здесь. ХАМАС сидит прямо на улице среди протестующих, где развиваются флаги ХАМАС и "Хезболлах", - добавил Уолц.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240630/bayden-1956392247.html

сша

россия

чикаго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, чикаго, джо байден, дональд трамп, хамас, хезболла, аль-каида, выборы президента сша — 2024