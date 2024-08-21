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Конгрессмен обвинил Байдена в возрождении терроризма, угрожающего США
Конгрессмен обвинил Байдена в возрождении терроризма, угрожающего США - РИА Новости, 21.08.2024
Конгрессмен обвинил Байдена в возрождении терроризма, угрожающего США
Администрация американского президента Джо Байдена допустила стремительное возрождение террористических организаций, которые угрожают и самим США, заявил член... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T21:26
2024-08-21T21:26
2024-08-21T21:26
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ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена допустила стремительное возрождение террористических организаций, которые угрожают и самим США, заявил член комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса Майкл Уолц. "Терроризм стремительно возвращается. "Аль-Каида"* возрождается, они создают тренировочные лагеря. Возрождается ИГ*... восемь боевиков ИГ* были арестованы всего несколько месяцев назад в трех американских городах прямо здесь в США, перейдя нашу широко открытую южную границу", - сообщил он на брифинге, организованном предвыборным штабом Дональда Трампа в Чикаго. Уолц отметил, что в Европе уже было раскрыто семь планируемых террористических атак, а в США террористы также находятся для подготовки очередной атаки. Помимо того, конгрессмен-республиканец указал на угрозу для американской безопасности со стороны ливанского движения "Хезболлах" и палестинского движения ХАМАС. "Хезболлах" и ХАМАС уже здесь. ХАМАС сидит прямо на улице среди протестующих, где развиваются флаги ХАМАС и "Хезболлах", - добавил Уолц.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, россия, чикаго, джо байден, дональд трамп, хамас, хезболла, аль-каида, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Чикаго, Джо Байден, Дональд Трамп, ХАМАС, Хезболла, Аль-Каида, Выборы президента США — 2024
Конгрессмен обвинил Байдена в возрождении терроризма, угрожающего США
Конгрессмен Уолц: Байден допустил возрождение терроризма, угрожающего США