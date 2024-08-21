https://ria.ru/20240821/terminal-1967463572.html

В томском аэропорту завершили возведение нового терминала

В томском аэропорту завершили возведение нового терминала - РИА Новости, 21.08.2024

В томском аэропорту завершили возведение нового терминала

Строители завершили возведение нового пассажирского терминала томского международного аэропорта имени Н.И. Камова ("Камов"), открытие запланировано на 29... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T07:47

2024-08-21T07:47

2024-08-21T09:12

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ТОМСК, 21 авг – РИА Новости. Строители завершили возведение нового пассажирского терминала томского международного аэропорта имени Н.И. Камова ("Камов"), открытие запланировано на 29 августа, сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор Томской области Владимир Мазур. "Строительство нового пассажирского терминала аэропорта "Томск" завершено! Здесь идут последние приготовления к открытию, которое запланировано на 29 августа. Уже с 30 числа сюда перейдет обслуживание всех внутренних рейсов, а старое здание аэровокзала оставим под международные", - написал глава региона. Мазур уточнил, что в строительство нового терминала аэропортовый холдинг "Новапорт" инвестировал 3,5 миллиарда рублей. Архитектурная концепция здания вдохновлена изобретениями выдающегося конструктора Николая Камова, чьим именем назван томский аэропорт. Губернатор отметил, что новый терминал отвечает всем современным требованиям. Его площадь - 6,8 тысячи квадратных метров, пропускная способность - 400 пассажиров в час и 1 миллион пассажиров в год. Терминал оснащен двумя телетрапами, есть открытая автопарковка на 290 мест. В зоне вылета создана специальная локация для молодежи и студентов с возможностью книгообмена. "Вы часто пишете мне о необходимости запуска новых рейсов из Томска. Теперь у нашего аэропорта есть для этого все возможности. Будем прорабатывать новые полетные программы совместно с правительством и Росавиацией", - написал Мазур. В конце 2023 года гендиректор томского международного аэропорта Антон Перфильев сообщал, что в 2030 году аэропорт планирует обслужить уже 1 миллион пассажиров. Пассажиропоток в 2023 году составил около 600 тысяч человек.

https://ria.ru/20240719/tomsk-1960620150.html

https://ria.ru/20240627/tomsk-1955778603.html

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технологии, томская область, томск, владимир мазур, новапорт, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия