https://ria.ru/20240821/terakt-1967448796.html

Обвиняемый в подрыве ж/д под Рязанью отрицает вину по одному пункту дела

Обвиняемый в подрыве ж/д под Рязанью отрицает вину по одному пункту дела - РИА Новости, 21.08.2024

Обвиняемый в подрыве ж/д под Рязанью отрицает вину по одному пункту дела

Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины, не признает вину по вменяемой ему статье о прохождении обучения в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T03:43

2024-08-21T03:43

2024-08-21T08:20

происшествия

рязанская область

латвия

рязань

октябрьская железная дорога

приволжская железная дорога

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины, не признает вину по вменяемой ему статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Поповский. "Вину по статье 205.3 УК РФ Сидики не признал", — сказал он. Гражданину России и Италии Сидики также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему — все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказывал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но "средства, по имеющейся информации, обвиняемый не получил". По данным следствия, 11 ноября прошлого года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги повреждены 15 вагонов. Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань. В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.

https://ria.ru/20240727/sud-1962316458.html

https://ria.ru/20240821/obvinyaemyy-1967444496.html

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происшествия, рязанская область, латвия, рязань, октябрьская железная дорога, приволжская железная дорога