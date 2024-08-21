https://ria.ru/20240821/telo-1967624692.html

В Армении нашли тело пропавшего россиянина

В Армении нашли тело пропавшего россиянина - РИА Новости, 22.08.2024

В Армении нашли тело пропавшего россиянина

Армянские спасатели нашли тело россиянина, пропавшего 20 августа в Котайкской области республики, обстоятельства его смерти установит Следственный комитет,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-21T17:44

2024-08-21T17:44

2024-08-22T04:15

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ереван

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армения

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ЕРЕВАН, 21 авг — РИА Новости. Армянские спасатели нашли тело россиянина, пропавшего 20 августа в Котайкской области республики, обстоятельства его смерти установит Следственный комитет, сообщает в среду спасательная служба МВД страны.Отмечается, что во вторник на пульт дежурного Котайкского областного центра кризисного управления поступило сообщение, что мужчина выехал на велосипеде в город Раздан из курортного поселка Анкаван и позднее перестал отвечать на телефонные звонки."Двадцать первого августа на автодороге Раздан-Анкаван близ водохранилища (в 70 километрах от Еревана - ред.) спасатели обнаружили тело гражданина России М. Л. 2002 года рождения В поисковых работах участвовали 34 спасателя, были задействованы два дрона", - говорится в сообщении.В спасательной службе заявили, что МВД направило подготовленные полицией материалы в Следственный комитет для выяснения обстоятельств происшествия.Позднее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян сообщил фамилию скончавшегося российского туриста, им оказался Марк Ларин, который вместе с двумя друзьями поехал в Анкаван на велопрогулку и заблудился на обратном пути у села Артаваз. По словам Абрамяна, в соответствии принятой практикой на основании сообщения одного из попутчиков Ларина о его пропаже было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". После обнаружения тела мужчины на место выехал следователь, были проведены неотложные следственные мероприятия."По предварительным данным, в результате наружного осмотра тела видимых следов насилия не обнаружено. Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - написал пресс-секретарь в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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котайкская область

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котайкская область, ереван, россия, армения, в мире