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Экономист назвала настоящую причину подорожания такси - РИА Новости, 21.08.2024
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02:15 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/taksi-1967436039.html
Экономист назвала настоящую причину подорожания такси
Экономист назвала настоящую причину подорожания такси - РИА Новости, 21.08.2024
Экономист назвала настоящую причину подорожания такси
Рост цен на такси с 1 сентября неизбежен, но связан он не с исполнением федеральных законов, а с удорожанием автомобилей и высокими комиссиями агрегаторов,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:15
2024-08-21T02:15
авто
государственный университет управления
такси
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Рост цен на такси с 1 сентября неизбежен, но связан он не с исполнением федеральных законов, а с удорожанием автомобилей и высокими комиссиями агрегаторов, рассказала в интервью агентству "Прайм" директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.Она напомнила, что выход из тени полутора миллионов самозанятых таксистов после разрешения работать без оформления ИП год назад повысил стоимость услуг такси на треть. А требование оформлять полис страхования гражданской ответственности перевозчиков возникло лишь в июле этого года, в момент принятия 278-ФЗ, вступающего в силу с 1 сентября."Сегодня тема роста цен на такси явно носит признаки использования принципов поведенческой экономики, когда, создавая информационную шумиху по этому поводу, готовится общественное мнение к такому росту", — полагает Сорокина.По ее мнению, такси дорожает из-за стоимости новых автомобилей и высоких комиссий агрегаторов и таксопарков. Дело не в реализации федеральных законов, а в желании некоторых бизнесменов увеличить свою прибыль, делает вывод экономист.
https://ria.ru/20240819/taksi-1967144253.html
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авто, государственный университет управления, такси
Авто, Государственный университет управления, Такси
Экономист назвала настоящую причину подорожания такси

Профессор Сорокина: рост цен на такси связан с удорожанием автомобилей

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушки садятся в такси "Яндекс Go" на улице Москвы
Девушки садятся в такси Яндекс Go на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Девушки садятся в такси "Яндекс Go" на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Рост цен на такси с 1 сентября неизбежен, но связан он не с исполнением федеральных законов, а с удорожанием автомобилей и высокими комиссиями агрегаторов, рассказала в интервью агентству "Прайм" директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
Она напомнила, что выход из тени полутора миллионов самозанятых таксистов после разрешения работать без оформления ИП год назад повысил стоимость услуг такси на треть. А требование оформлять полис страхования гражданской ответственности перевозчиков возникло лишь в июле этого года, в момент принятия 278-ФЗ, вступающего в силу с 1 сентября.
"Сегодня тема роста цен на такси явно носит признаки использования принципов поведенческой экономики, когда, создавая информационную шумиху по этому поводу, готовится общественное мнение к такому росту", — полагает Сорокина.
По ее мнению, такси дорожает из-за стоимости новых автомобилей и высоких комиссий агрегаторов и таксопарков. Дело не в реализации федеральных законов, а в желании некоторых бизнесменов увеличить свою прибыль, делает вывод экономист.
Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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19 августа, 17:33
 
АвтоГосударственный университет управленияТакси
 
 
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