https://ria.ru/20240821/taksi-1967436039.html

Экономист назвала настоящую причину подорожания такси

Экономист назвала настоящую причину подорожания такси - РИА Новости, 21.08.2024

Экономист назвала настоящую причину подорожания такси

Рост цен на такси с 1 сентября неизбежен, но связан он не с исполнением федеральных законов, а с удорожанием автомобилей и высокими комиссиями агрегаторов,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T02:15

2024-08-21T02:15

2024-08-21T02:15

авто

государственный университет управления

такси

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Рост цен на такси с 1 сентября неизбежен, но связан он не с исполнением федеральных законов, а с удорожанием автомобилей и высокими комиссиями агрегаторов, рассказала в интервью агентству "Прайм" директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.Она напомнила, что выход из тени полутора миллионов самозанятых таксистов после разрешения работать без оформления ИП год назад повысил стоимость услуг такси на треть. А требование оформлять полис страхования гражданской ответственности перевозчиков возникло лишь в июле этого года, в момент принятия 278-ФЗ, вступающего в силу с 1 сентября."Сегодня тема роста цен на такси явно носит признаки использования принципов поведенческой экономики, когда, создавая информационную шумиху по этому поводу, готовится общественное мнение к такому росту", — полагает Сорокина.По ее мнению, такси дорожает из-за стоимости новых автомобилей и высоких комиссий агрегаторов и таксопарков. Дело не в реализации федеральных законов, а в желании некоторых бизнесменов увеличить свою прибыль, делает вывод экономист.

https://ria.ru/20240819/taksi-1967144253.html

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авто, государственный университет управления, такси