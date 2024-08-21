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На Урале проверят сообщения о полете самолета над Нижним Тагилом - РИА Новости, 21.08.2024
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11:54 21.08.2024 (обновлено: 12:42 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/tagil-1967512287.html
На Урале проверят сообщения о полете самолета над Нижним Тагилом
На Урале проверят сообщения о полете самолета над Нижним Тагилом - РИА Новости, 21.08.2024
На Урале проверят сообщения о полете самолета над Нижним Тагилом
Проверка организована после публикаций в СМИ о том, что над Нижним Тагилом Свердловской области кружил неизвестный самолет, сообщила пресс-служба Уральской... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:54
2024-08-21T12:42
происшествия
нижний тагил
свердловская область
уралвагонзавод
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Проверка организована после публикаций в СМИ о том, что над Нижним Тагилом Свердловской области кружил неизвестный самолет, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Ранее местные СМИ писали, что над оборонным предприятием "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле несколько дней кружит неизвестный борт. "В средствах массовой информации выявлена публикация о полете неизвестного самолета над Нижним Тагилом. Уральской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", – следует из сообщения. В ведомстве отметили, что сейчас устанавливается, кому принадлежит самолет.В пресс-службах мэрии Нижнего Тагила и "Уралвагонзавода" РИА Новости заявили, что информацией о воздушном судне не обладают.
https://ria.ru/20231231/samolet-1919294245.html
нижний тагил
свердловская область
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происшествия, нижний тагил, свердловская область, уралвагонзавод
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Уралвагонзавод
На Урале проверят сообщения о полете самолета над Нижним Тагилом

Прокуратура проверит сообщения о полете над Нижним Тагилом неизвестного самолета

© СоцсетиНеизвестный самолет кружит в небе над Нижним Тагилом
Неизвестный самолет кружит в небе над Нижним Тагилом - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Соцсети
Неизвестный самолет кружит в небе над Нижним Тагилом
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Проверка организована после публикаций в СМИ о том, что над Нижним Тагилом Свердловской области кружил неизвестный самолет, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Ранее местные СМИ писали, что над оборонным предприятием "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле несколько дней кружит неизвестный борт.
«
"В средствах массовой информации выявлена публикация о полете неизвестного самолета над Нижним Тагилом. Уральской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", – следует из сообщения.
В ведомстве отметили, что сейчас устанавливается, кому принадлежит самолет.
В пресс-службах мэрии Нижнего Тагила и "Уралвагонзавода" РИА Новости заявили, что информацией о воздушном судне не обладают.
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ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьУралвагонзавод
 
 
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