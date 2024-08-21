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На Урале проверят сообщения о полете самолета над Нижним Тагилом
На Урале проверят сообщения о полете самолета над Нижним Тагилом - РИА Новости, 21.08.2024
На Урале проверят сообщения о полете самолета над Нижним Тагилом
Проверка организована после публикаций в СМИ о том, что над Нижним Тагилом Свердловской области кружил неизвестный самолет, сообщила пресс-служба Уральской... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:54
2024-08-21T11:54
2024-08-21T12:42
происшествия
нижний тагил
свердловская область
уралвагонзавод
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Проверка организована после публикаций в СМИ о том, что над Нижним Тагилом Свердловской области кружил неизвестный самолет, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Ранее местные СМИ писали, что над оборонным предприятием "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле несколько дней кружит неизвестный борт. "В средствах массовой информации выявлена публикация о полете неизвестного самолета над Нижним Тагилом. Уральской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", – следует из сообщения. В ведомстве отметили, что сейчас устанавливается, кому принадлежит самолет.В пресс-службах мэрии Нижнего Тагила и "Уралвагонзавода" РИА Новости заявили, что информацией о воздушном судне не обладают.
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происшествия, нижний тагил, свердловская область, уралвагонзавод
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Уралвагонзавод
На Урале проверят сообщения о полете самолета над Нижним Тагилом
Прокуратура проверит сообщения о полете над Нижним Тагилом неизвестного самолета