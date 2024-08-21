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В СВР назвали страны, помогавшие ВСУ готовить нападение на Курскую область - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 21.08.2024 (обновлено: 00:22 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/svr-1967438227.html
В СВР назвали страны, помогавшие ВСУ готовить нападение на Курскую область
В СВР назвали страны, помогавшие ВСУ готовить нападение на Курскую область - РИА Новости, 21.08.2024
В СВР назвали страны, помогавшие ВСУ готовить нападение на Курскую область
Операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Британии и Польши, сообщили газете "Известия" в пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T00:12
2024-08-21T00:22
специальная военная операция на украине
сша
польша
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
в мире
великобритания
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Британии и Польши, сообщили газете "Известия" в пресс-бюро Службы внешней разведки России."По имеющимся данным, операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Задействованные в ней подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии. Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов ВВТ (вооружения и военной техники. — Прим. ред.)", — заявили в СВР.По данным российской Службы внешней разведки, страны НАТО также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции.В СВР пояснили, что в связи с ухудшением положения украинских войск на ряде участков линии боевого соприкосновения в зоне СВО западные кураторы в последние месяцы активно подталкивали Киев к переносу боевых действий вглубь российской территории, в том числе с целью спровоцировать всплеск антиправительственных настроений и раскачать внутриполитическую ситуацию в России.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
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сша, польша, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, в мире, великобритания, россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Польша, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина, В мире, Великобритания, Россия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, НАТО
В СВР назвали страны, помогавшие ВСУ готовить нападение на Курскую область

СВР: операцию ВСУ в Курской области готовили спецслужбы США, Британии и Польши

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Британии и Польши, сообщили газете "Известия" в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По имеющимся данным, операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Задействованные в ней подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии. Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов ВВТ (вооружения и военной техники. — Прим. ред.)", — заявили в СВР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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По данным российской Службы внешней разведки, страны НАТО также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции.
В СВР пояснили, что в связи с ухудшением положения украинских войск на ряде участков линии боевого соприкосновения в зоне СВО западные кураторы в последние месяцы активно подталкивали Киев к переносу боевых действий вглубь российской территории, в том числе с целью спровоцировать всплеск антиправительственных настроений и раскачать внутриполитическую ситуацию в России.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАПольшаВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)УкраинаВ миреВеликобританияРоссияКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовНАТО
 
 
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