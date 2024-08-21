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В СВР назвали страны, помогавшие ВСУ готовить нападение на Курскую область

В СВР назвали страны, помогавшие ВСУ готовить нападение на Курскую область - РИА Новости, 21.08.2024

В СВР назвали страны, помогавшие ВСУ готовить нападение на Курскую область

Операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Британии и Польши, сообщили газете "Известия" в пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T00:12

2024-08-21T00:12

2024-08-21T00:22

специальная военная операция на украине

сша

польша

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Британии и Польши, сообщили газете "Известия" в пресс-бюро Службы внешней разведки России."По имеющимся данным, операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Задействованные в ней подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии. Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов ВВТ (вооружения и военной техники. — Прим. ред.)", — заявили в СВР.По данным российской Службы внешней разведки, страны НАТО также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции.В СВР пояснили, что в связи с ухудшением положения украинских войск на ряде участков линии боевого соприкосновения в зоне СВО западные кураторы в последние месяцы активно подталкивали Киев к переносу боевых действий вглубь российской территории, в том числе с целью спровоцировать всплеск антиправительственных настроений и раскачать внутриполитическую ситуацию в России.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

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