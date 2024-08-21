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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 21.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в среду в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:32

2024-08-21T17:32

2024-08-21T17:32

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах было слышно взрыв", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 17.30 мск, тревога звучит в Сумской области более двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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