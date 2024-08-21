https://ria.ru/20240821/sudzha-1967466127.html

Директор школы рассказал о мечте жителей Суджи

Директор школы рассказал о мечте жителей Суджи - РИА Новости, 21.08.2024

Директор школы рассказал о мечте жителей Суджи

Директор суджанской школы №1 Сергей Кондояниди рассказал РИА Новости, что у местных жителей сейчас одна мечта - вернуться домой и восстановить свою прежнюю... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T08:44

2024-08-21T08:44

2024-08-21T08:44

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 21 авг - РИА Новости. Директор суджанской школы №1 Сергей Кондояниди рассказал РИА Новости, что у местных жителей сейчас одна мечта - вернуться домой и восстановить свою прежнюю жизнь. "Все мы надеемся, все жители Суджанского района - у них сейчас одна мечта. Вот они приходят, мы все здесь видим друг друга, знаем, разговариваем, первый вопрос - когда мы вернёмся домой?" - признался собеседник агентства. У людей, потерявших жильё, государство выкупает разрушенный дом, тем самым компенсируя материальный ущерб. Сергей Кондояниди планирует выкупить поврежденный дом обратно и восстановить его. По его словам, суджанцы привыкли к работе и готовы восстанавливать свой район. "Все мы хотим, когда все это закончится, чтобы весь наш район полностью и город был восстановлен, и мы вернулись туда. Мы в основном сельские люди, мы привыкли к работе, мы привыкли к тому, что там у нас очень хорошие места, у нас шикарный город, у нас обалденная инфраструктура - и бассейны, и спортивные комплексы, школы", - добавил Кондояниди. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html

россия

курская область

суджанский район

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Житель курской Суджи рассказал о мечте горожан Житель курской Суджи рассказал РИА Новости, что у местных жителей одна мечта – вернуться домой и наладить свою прежнюю жизнь, восстановить город. 2024-08-21T08:44 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия, суджа