https://ria.ru/20240821/sudzha-1967447382.html
Житель Суджи рассказал об эвакуации людей из города
Житель Суджи рассказал об эвакуации людей из города - РИА Новости, 21.08.2024
Житель Суджи рассказал об эвакуации людей из города
Житель Суджи Курской области Сергей Кондояниди рассказал РИА Новости, что уже шестого августа в городе была напряжённая обстановка и была слышна стрельба... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:20
2024-08-21T03:20
2024-08-21T03:20
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 21 авг – РИА Новости. Житель Суджи Курской области Сергей Кондояниди рассказал РИА Новости, что уже шестого августа в городе была напряжённая обстановка и была слышна стрельба автоматов нападавших на город боевиков ВСУ, местные жители начали покидать населенный пункт. "У нас люди - вот в чём было, в том и уехали. Многие даже деньги из дома не забрали, потому что никто не думал, что нам придётся выехать на такой большой срок", - рассказал Кондояниди. Сам Сергей выехал из Суджи вечером шестого августа. По его словам, к этому времени в городе уже были слышны звуки автоматных выстрелов. Он также рассказал, что некоторые волонтёры до сих пор помогают местным жителям выехать из города. "Вчера вот привезли ребёнка двухлетнего и семью смогли вывезти… Сегодня тоже была информация, что из-под Малой Локни вывезли семью", - добавил Кондояниди. По словам Сергея, общая беда сплотила суджанцев. Несмотря на произошедшее, люди помогают друг другу, чем могут. Сейчас Сергей стал волонтёром. Он в пункте временного размещения раздаëт эвакуировавшимся продукты, предметы личной гигиены, одежду, постельное бельё и другие предметы первой необходимости. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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https://ria.ru/20240817/obstrely-1966806124.html
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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Суджи рассказал об эвакуации людей из города
Житель Суджи Кондояниди: люди выезжали в чем было под автоматную стрельбу ВСУ
КУРСК, 21 авг – РИА Новости. Житель Суджи Курской области Сергей Кондояниди рассказал РИА Новости, что уже шестого августа в городе была напряжённая обстановка и была слышна стрельба автоматов нападавших на город боевиков ВСУ, местные жители начали покидать населенный пункт.
"У нас люди - вот в чём было, в том и уехали. Многие даже деньги из дома не забрали, потому что никто не думал, что нам придётся выехать на такой большой срок", - рассказал Кондояниди.
Сам Сергей выехал из Суджи вечером шестого августа. По его словам, к этому времени в городе уже были слышны звуки автоматных выстрелов. Он также рассказал, что некоторые волонтёры до сих пор помогают местным жителям выехать из города.
"Вчера вот привезли ребёнка двухлетнего и семью смогли вывезти… Сегодня тоже была информация, что из-под Малой Локни вывезли семью", - добавил Кондояниди.
По словам Сергея, общая беда сплотила суджанцев. Несмотря на произошедшее, люди помогают друг другу, чем могут.
Сейчас Сергей стал волонтёром. Он в пункте временного размещения раздаëт эвакуировавшимся продукты, предметы личной гигиены, одежду, постельное бельё и другие предметы первой необходимости.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области
, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.