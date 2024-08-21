Рейтинг@Mail.ru
Житель Суджи рассказал об эвакуации людей из города - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:20 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/sudzha-1967447382.html
Житель Суджи рассказал об эвакуации людей из города
Житель Суджи рассказал об эвакуации людей из города - РИА Новости, 21.08.2024
Житель Суджи рассказал об эвакуации людей из города
Житель Суджи Курской области Сергей Кондояниди рассказал РИА Новости, что уже шестого августа в городе была напряжённая обстановка и была слышна стрельба... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:20
2024-08-21T03:20
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334286_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_37f8f1177b50062852cada29d9fb9c56.jpg
КУРСК, 21 авг – РИА Новости. Житель Суджи Курской области Сергей Кондояниди рассказал РИА Новости, что уже шестого августа в городе была напряжённая обстановка и была слышна стрельба автоматов нападавших на город боевиков ВСУ, местные жители начали покидать населенный пункт. "У нас люди - вот в чём было, в том и уехали. Многие даже деньги из дома не забрали, потому что никто не думал, что нам придётся выехать на такой большой срок", - рассказал Кондояниди. Сам Сергей выехал из Суджи вечером шестого августа. По его словам, к этому времени в городе уже были слышны звуки автоматных выстрелов. Он также рассказал, что некоторые волонтёры до сих пор помогают местным жителям выехать из города. "Вчера вот привезли ребёнка двухлетнего и семью смогли вывезти… Сегодня тоже была информация, что из-под Малой Локни вывезли семью", - добавил Кондояниди. По словам Сергея, общая беда сплотила суджанцев. Несмотря на произошедшее, люди помогают друг другу, чем могут. Сейчас Сергей стал волонтёром. Он в пункте временного размещения раздаëт эвакуировавшимся продукты, предметы личной гигиены, одежду, постельное бельё и другие предметы первой необходимости. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240820/pensioner-1967406479.html
https://ria.ru/20240817/obstrely-1966806124.html
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967442184.html
россия
курская область
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334286_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7288f1628ead004b615bfa9c6c12de97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Суджи рассказал об эвакуации людей из города

Житель Суджи Кондояниди: люди выезжали в чем было под автоматную стрельбу ВСУ

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 21 авг – РИА Новости. Житель Суджи Курской области Сергей Кондояниди рассказал РИА Новости, что уже шестого августа в городе была напряжённая обстановка и была слышна стрельба автоматов нападавших на город боевиков ВСУ, местные жители начали покидать населенный пункт.
"У нас люди - вот в чём было, в том и уехали. Многие даже деньги из дома не забрали, потому что никто не думал, что нам придётся выехать на такой большой срок", - рассказал Кондояниди.
Место обстрела села Гуево Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Пенсионер рассказал, как помогал спастись жителям курского приграничья
Вчера, 19:21
Сам Сергей выехал из Суджи вечером шестого августа. По его словам, к этому времени в городе уже были слышны звуки автоматных выстрелов. Он также рассказал, что некоторые волонтёры до сих пор помогают местным жителям выехать из города.
"Вчера вот привезли ребёнка двухлетнего и семью смогли вывезти… Сегодня тоже была информация, что из-под Малой Локни вывезли семью", - добавил Кондояниди.
По словам Сергея, общая беда сплотила суджанцев. Несмотря на произошедшее, люди помогают друг другу, чем могут.
Жители Курской области о том, как военные вывозили их под ракетным обстрелом ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Жители Курской области рассказали, как военные вывозили их под обстрелом
17 августа, 19:48
Сейчас Сергей стал волонтёром. Он в пункте временного размещения раздаëт эвакуировавшимся продукты, предметы личной гигиены, одежду, постельное бельё и другие предметы первой необходимости.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В ЛНР назвали терроризм частью политики Киева
01:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала