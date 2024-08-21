https://ria.ru/20240821/sudzha-1967447382.html

Житель Суджи рассказал об эвакуации людей из города

Житель Суджи рассказал об эвакуации людей из города - РИА Новости, 21.08.2024

Житель Суджи рассказал об эвакуации людей из города

Житель Суджи Курской области Сергей Кондояниди рассказал РИА Новости, что уже шестого августа в городе была напряжённая обстановка и была слышна стрельба... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T03:20

2024-08-21T03:20

2024-08-21T03:20

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334286_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_37f8f1177b50062852cada29d9fb9c56.jpg

КУРСК, 21 авг – РИА Новости. Житель Суджи Курской области Сергей Кондояниди рассказал РИА Новости, что уже шестого августа в городе была напряжённая обстановка и была слышна стрельба автоматов нападавших на город боевиков ВСУ, местные жители начали покидать населенный пункт. "У нас люди - вот в чём было, в том и уехали. Многие даже деньги из дома не забрали, потому что никто не думал, что нам придётся выехать на такой большой срок", - рассказал Кондояниди. Сам Сергей выехал из Суджи вечером шестого августа. По его словам, к этому времени в городе уже были слышны звуки автоматных выстрелов. Он также рассказал, что некоторые волонтёры до сих пор помогают местным жителям выехать из города. "Вчера вот привезли ребёнка двухлетнего и семью смогли вывезти… Сегодня тоже была информация, что из-под Малой Локни вывезли семью", - добавил Кондояниди. По словам Сергея, общая беда сплотила суджанцев. Несмотря на произошедшее, люди помогают друг другу, чем могут. Сейчас Сергей стал волонтёром. Он в пункте временного размещения раздаëт эвакуировавшимся продукты, предметы личной гигиены, одежду, постельное бельё и другие предметы первой необходимости. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240820/pensioner-1967406479.html

https://ria.ru/20240817/obstrely-1966806124.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967442184.html

россия

курская область

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия