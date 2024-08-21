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В России впервые оштрафовали VPN-провайдера за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 21.08.2024
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16:32 21.08.2024 (обновлено: 16:48 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/sud-1967595566.html
В России впервые оштрафовали VPN-провайдера за отсутствие плашки иноагента
В России впервые оштрафовали VPN-провайдера за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 21.08.2024
В России впервые оштрафовали VPN-провайдера за отсутствие плашки иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей провайдера VPN-сервиса компанию Hidemy.network* за публикации в Telegram-канале без маркировки иноагента,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:32
2024-08-21T16:48
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей провайдера VPN-сервиса компанию Hidemy.network* за публикации в Telegram-канале без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Таганского районного суда города Москвы юрлицо – Hidemy.network Ltd. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Протокол составлен за публикации в Telegram-канале без маркировки иноагента. Это первый подобный штраф VPN-сервису в России.В ноябре 2023 года Минюст впервые присвоил статус иноагента провайдеру VPN-сервиса — компании Hidemy.network Ltd*. (сервис HideMy.name). Поводом стали публикации в Telegram-канале провайдера с фейками о Вооружённых силах РФ.* Организация признана в России иностранным агентом
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россия, происшествия, москва
Россия, Происшествия, Москва
В России впервые оштрафовали VPN-провайдера за отсутствие плашки иноагента

Hidemy.network оштрафовали на 400 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей провайдера VPN-сервиса компанию Hidemy.network* за публикации в Telegram-канале без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы юрлицо – Hidemy.network Ltd. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол составлен за публикации в Telegram-канале без маркировки иноагента. Это первый подобный штраф VPN-сервису в России.
В ноябре 2023 года Минюст впервые присвоил статус иноагента провайдеру VPN-сервиса — компании Hidemy.network Ltd*. (сервис HideMy.name). Поводом стали публикации в Telegram-канале провайдера с фейками о Вооружённых силах РФ.
* Организация признана в России иностранным агентом
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Татьяну Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
9 октября 2023, 09:43
 
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