https://ria.ru/20240821/sud-1967595566.html

В России впервые оштрафовали VPN-провайдера за отсутствие плашки иноагента

В России впервые оштрафовали VPN-провайдера за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 21.08.2024

В России впервые оштрафовали VPN-провайдера за отсутствие плашки иноагента

Таганский суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей провайдера VPN-сервиса компанию Hidemy.network* за публикации в Telegram-канале без маркировки иноагента,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:32

2024-08-21T16:32

2024-08-21T16:48

россия

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей провайдера VPN-сервиса компанию Hidemy.network* за публикации в Telegram-канале без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Таганского районного суда города Москвы юрлицо – Hidemy.network Ltd. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Протокол составлен за публикации в Telegram-канале без маркировки иноагента. Это первый подобный штраф VPN-сервису в России.В ноябре 2023 года Минюст впервые присвоил статус иноагента провайдеру VPN-сервиса — компании Hidemy.network Ltd*. (сервис HideMy.name). Поводом стали публикации в Telegram-канале провайдера с фейками о Вооружённых силах РФ.* Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, москва