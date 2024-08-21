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Пермский экс-депутат, осужденный за дебош, вновь отозвал прошение о свободе - РИА Новости, 21.08.2024
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14:18 21.08.2024 (обновлено: 15:54 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/sud-1967553088.html
Пермский экс-депутат, осужденный за дебош, вновь отозвал прошение о свободе
Пермский экс-депутат, осужденный за дебош, вновь отозвал прошение о свободе - РИА Новости, 21.08.2024
Пермский экс-депутат, осужденный за дебош, вновь отозвал прошение о свободе
Суд вновь не рассмотрит просьбу экс-депутата пермского заксобрания Александра Телепнева, лишившегося свободы за дебош в баре, о замене наказания принудительными РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:18
2024-08-21T15:54
происшествия
александр телепнев
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ПЕРМЬ, 21 авг - РИА Новости. Суд вновь не рассмотрит просьбу экс-депутата пермского заксобрания Александра Телепнева, лишившегося свободы за дебош в баре, о замене наказания принудительными работами, так как его адвокат повторно отозвала соответствующее ходатайство, сообщили РИА Новости в Соликамском городском суде. "Производство по ходатайству о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами (п.2 ст.53.1, ч.2 ст.80 УК РФ, п.5 ст.397 УПК РФ), поданному в интересах осужденного Телепнева А.А., прекращено. Ходатайство было отозвано", - рассказали в суде. Адвокат осужденного пояснила РИА Новости, что закон предусматривает право отозвать ходатайство, и вместе с подзащитным они приняли такое решение. По ее словам, Телепнев добросовестно отбывает наказание в колонии-поселении. В будущем сторона планирует обратиться с ходатайством повторно, также рассматривается вариант с условно-досрочным освобождением осенью. Аналогичное ходатайство от адвоката Телепнева Соликамский суд получал в марте этого года и не стал рассматривать по той же причине. Два года назад Телепнев ввязался в конфликт с барменом в пермском баре "Наташа". Он нецензурно ругался и бросался предметами (посуда, стул) в сторону барной стойки. В итоге пострадал посетитель, было испорчено имущество заведения. Ленинский суд в марте 2023 года наказал Телепнева четырьмя годами колонии строгого режима, примерно через год ему разрешили отбывать оставшийся срок в колонии-поселении (решение суда об этом вступило в силу 3 апреля). Потасовка в баре "Наташа" произошла через некоторое время после досрочного освобождения Телепнева из колонии-поселения, куда он попал за избиение в пермском ночном клубе "Дом культуры" Андрея Ширмана (DJ Smash) в феврале 2018 года. После драки у музыканта была сломана челюсть, он проходил лечение в больнице. В потасовке также участвовал друг экс-депутата - промоутер Сергей Ванкевич. Подсудимые тогда получили по два года колонии-поселения.
https://ria.ru/20230927/mandat-1898862192.html
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происшествия, александр телепнев
Происшествия, Александр Телепнев
Пермский экс-депутат, осужденный за дебош, вновь отозвал прошение о свободе

Суд вновь не рассмотрит просьбу экс-депутата Телепнева об освобождении

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 21 авг - РИА Новости. Суд вновь не рассмотрит просьбу экс-депутата пермского заксобрания Александра Телепнева, лишившегося свободы за дебош в баре, о замене наказания принудительными работами, так как его адвокат повторно отозвала соответствующее ходатайство, сообщили РИА Новости в Соликамском городском суде.
"Производство по ходатайству о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами (п.2 ст.53.1, ч.2 ст.80 УК РФ, п.5 ст.397 УПК РФ), поданному в интересах осужденного Телепнева А.А., прекращено. Ходатайство было отозвано", - рассказали в суде.
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Адвокат осужденного пояснила РИА Новости, что закон предусматривает право отозвать ходатайство, и вместе с подзащитным они приняли такое решение. По ее словам, Телепнев добросовестно отбывает наказание в колонии-поселении. В будущем сторона планирует обратиться с ходатайством повторно, также рассматривается вариант с условно-досрочным освобождением осенью.
Аналогичное ходатайство от адвоката Телепнева Соликамский суд получал в марте этого года и не стал рассматривать по той же причине.
Два года назад Телепнев ввязался в конфликт с барменом в пермском баре "Наташа". Он нецензурно ругался и бросался предметами (посуда, стул) в сторону барной стойки. В итоге пострадал посетитель, было испорчено имущество заведения. Ленинский суд в марте 2023 года наказал Телепнева четырьмя годами колонии строгого режима, примерно через год ему разрешили отбывать оставшийся срок в колонии-поселении (решение суда об этом вступило в силу 3 апреля).
Потасовка в баре "Наташа" произошла через некоторое время после досрочного освобождения Телепнева из колонии-поселения, куда он попал за избиение в пермском ночном клубе "Дом культуры" Андрея Ширмана (DJ Smash) в феврале 2018 года. После драки у музыканта была сломана челюсть, он проходил лечение в больнице. В потасовке также участвовал друг экс-депутата - промоутер Сергей Ванкевич. Подсудимые тогда получили по два года колонии-поселения.
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