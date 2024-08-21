https://ria.ru/20240821/sud-1967553088.html

Пермский экс-депутат, осужденный за дебош, вновь отозвал прошение о свободе

Пермский экс-депутат, осужденный за дебош, вновь отозвал прошение о свободе - РИА Новости, 21.08.2024

Пермский экс-депутат, осужденный за дебош, вновь отозвал прошение о свободе

Суд вновь не рассмотрит просьбу экс-депутата пермского заксобрания Александра Телепнева, лишившегося свободы за дебош в баре, о замене наказания принудительными РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:18

2024-08-21T14:18

2024-08-21T15:54

происшествия

александр телепнев

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ПЕРМЬ, 21 авг - РИА Новости. Суд вновь не рассмотрит просьбу экс-депутата пермского заксобрания Александра Телепнева, лишившегося свободы за дебош в баре, о замене наказания принудительными работами, так как его адвокат повторно отозвала соответствующее ходатайство, сообщили РИА Новости в Соликамском городском суде. "Производство по ходатайству о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами (п.2 ст.53.1, ч.2 ст.80 УК РФ, п.5 ст.397 УПК РФ), поданному в интересах осужденного Телепнева А.А., прекращено. Ходатайство было отозвано", - рассказали в суде. Адвокат осужденного пояснила РИА Новости, что закон предусматривает право отозвать ходатайство, и вместе с подзащитным они приняли такое решение. По ее словам, Телепнев добросовестно отбывает наказание в колонии-поселении. В будущем сторона планирует обратиться с ходатайством повторно, также рассматривается вариант с условно-досрочным освобождением осенью. Аналогичное ходатайство от адвоката Телепнева Соликамский суд получал в марте этого года и не стал рассматривать по той же причине. Два года назад Телепнев ввязался в конфликт с барменом в пермском баре "Наташа". Он нецензурно ругался и бросался предметами (посуда, стул) в сторону барной стойки. В итоге пострадал посетитель, было испорчено имущество заведения. Ленинский суд в марте 2023 года наказал Телепнева четырьмя годами колонии строгого режима, примерно через год ему разрешили отбывать оставшийся срок в колонии-поселении (решение суда об этом вступило в силу 3 апреля). Потасовка в баре "Наташа" произошла через некоторое время после досрочного освобождения Телепнева из колонии-поселения, куда он попал за избиение в пермском ночном клубе "Дом культуры" Андрея Ширмана (DJ Smash) в феврале 2018 года. После драки у музыканта была сломана челюсть, он проходил лечение в больнице. В потасовке также участвовал друг экс-депутата - промоутер Сергей Ванкевич. Подсудимые тогда получили по два года колонии-поселения.

https://ria.ru/20230927/mandat-1898862192.html

https://ria.ru/20240220/delo-1928363904.html

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происшествия, александр телепнев