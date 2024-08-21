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Мосгорсуд попросили смягчить приговор Баязитовой и Архаровой - РИА Новости, 21.08.2024
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13:46 21.08.2024 (обновлено: 15:54 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/sud-1967544420.html
Мосгорсуд попросили смягчить приговор Баязитовой и Архаровой
Мосгорсуд попросили смягчить приговор Баязитовой и Архаровой - РИА Новости, 21.08.2024
Мосгорсуд попросили смягчить приговор Баязитовой и Архаровой
Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков попросил Мосгорсуд заменить реальный срок на условный журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:46
2024-08-21T15:54
московский городской суд
промсвязьбанк
происшествия
ижевск
москва
александра баязитова
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков попросил Мосгорсуд заменить реальный срок на условный журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой, осужденным за вымогательство у него, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Прошу смягчить назначенное Архаровой и Баязитовой наказание, применив к ним условное осуждение, предусмотренное статьей 73 УК РФ", - сказал адвокат Олег Востряков в ходе заседания по рассмотрению жалоб защиты на приговор.В обоснование просьбы представитель Ушакова приложил ходатайство.Адвокат Елена Федулова заявила, что три депутата Госдумы отправили обращения с просьбой о смягчении приговора Архаровой.В заседании Баязитова участвовала лично, Архарова - по видеоконференцсвязи из СИЗО в Ижевске.Мосгорсуд продолжит пересматривать приговор 28 августа.Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Защита девушек отрицала их вину. Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.Кроме того, прошлым летом была осуждена еще одна фигурантка Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием, дала показания, а дело было выделено в отдельное производство. Суд приговорил ее к четырем годам условно.
https://ria.ru/20231115/bayazitova-1909600740.html
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московский городской суд, промсвязьбанк, происшествия, ижевск, москва, александра баязитова, госдума рф
Московский городской суд, Промсвязьбанк, Происшествия, Ижевск, Москва, Александра Баязитова, Госдума РФ
Мосгорсуд попросили смягчить приговор Баязитовой и Архаровой

Топ-менеджер "Промсвязьбанка" попросил смягчить приговор Баязитовой и Архаровой

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков попросил Мосгорсуд заменить реальный срок на условный журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой, осужденным за вымогательство у него, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу смягчить назначенное Архаровой и Баязитовой наказание, применив к ним условное осуждение, предусмотренное статьей 73 УК РФ", - сказал адвокат Олег Востряков в ходе заседания по рассмотрению жалоб защиты на приговор.
Журналистка Александра Баязитова на заседании - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Прокурор попросил приговорить журналистку Баязитову к 14 годам колонии
15 ноября 2023, 14:49
В обоснование просьбы представитель Ушакова приложил ходатайство.
Адвокат Елена Федулова заявила, что три депутата Госдумы отправили обращения с просьбой о смягчении приговора Архаровой.
В заседании Баязитова участвовала лично, Архарова - по видеоконференцсвязи из СИЗО в Ижевске.
Мосгорсуд продолжит пересматривать приговор 28 августа.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Защита девушек отрицала их вину. Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Кроме того, прошлым летом была осуждена еще одна фигурантка Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием, дала показания, а дело было выделено в отдельное производство. Суд приговорил ее к четырем годам условно.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Источник рассказал о сети Telegram-каналов вымогателей
4 октября 2022, 13:43
 
Московский городской судПромсвязьбанкПроисшествияИжевскМоскваАлександра БаязитоваГосдума РФ
 
 
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