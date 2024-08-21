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ВС запретил при разводе прятать имущество, переоформляя его на родителей - РИА Новости, 21.08.2024
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11:38 21.08.2024 (обновлено: 11:39 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/sud-1967509657.html
ВС запретил при разводе прятать имущество, переоформляя его на родителей
ВС запретил при разводе прятать имущество, переоформляя его на родителей - РИА Новости, 21.08.2024
ВС запретил при разводе прятать имущество, переоформляя его на родителей
Верховный суд РФ исключил возможность при разводе избежать раздела имущества, которое переоформлено на родителей, сказано в определении судебной коллегии по... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:38
2024-08-21T11:39
россия
белгородская область
верховный суд рф
общество
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ исключил возможность при разводе избежать раздела имущества, которое переоформлено на родителей, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам. Суд рассмотрел дело бывшей семейной пары из Белгородской области. Прожив в браке восемь лет они решили развестись и поделить имущество через суд. Спорным моментом стали две однокомнатные квартиры, история приобретения которых весьма запутана. Как указано в материалах дела, супруг перевел средства на их покупку на счет своей матери. Спустя несколько месяцев он заключил договоры о приобретении двух квартир, оплатила их мать со своего счета, оформив как беспроцентный займ на сына. Квартиры были оформлены на его имя, но он передал их матери в счет отступного по договорам займа. При разводе суд решил не делить эти квартиры, ведь они были переданы матери по договору об отступном и не являются совместным имуществом супругов. С этим решением не согласился Верховный суд РФ. "В деле представлены доказательства того, что в период брака ответчик внес на счет матери денежные средства... Указанные денежные средства являлись общим имуществом супругов, иных доказательств материалы дела не содержат... Таким образом, при установлении факта распоряжения общим имуществом супругом без согласия другого супруга, последний вправе требовать учета стоимости такого имущества при разделе", - решил суд. Он указал, что бывшая жена имеет право на долю в имуществе, хотя не обжаловала договоры займа и отступного. "Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному согласию. В случае когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость", - сказано в определении.
https://ria.ru/20240523/sud-1947884948.html
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россия, белгородская область, верховный суд рф, общество
Россия, Белгородская область, Верховный суд РФ, Общество
ВС запретил при разводе прятать имущество, переоформляя его на родителей

ВС исключил возможность раздела имущества, переоформленного на родителей

© Depositphotos.com / ilixe48Раздел имущества
Раздел имущества - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Depositphotos.com / ilixe48
Раздел имущества. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ исключил возможность при разводе избежать раздела имущества, которое переоформлено на родителей, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.
Суд рассмотрел дело бывшей семейной пары из Белгородской области. Прожив в браке восемь лет они решили развестись и поделить имущество через суд. Спорным моментом стали две однокомнатные квартиры, история приобретения которых весьма запутана.
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Как указано в материалах дела, супруг перевел средства на их покупку на счет своей матери. Спустя несколько месяцев он заключил договоры о приобретении двух квартир, оплатила их мать со своего счета, оформив как беспроцентный займ на сына. Квартиры были оформлены на его имя, но он передал их матери в счет отступного по договорам займа. При разводе суд решил не делить эти квартиры, ведь они были переданы матери по договору об отступном и не являются совместным имуществом супругов.
С этим решением не согласился Верховный суд РФ.
"В деле представлены доказательства того, что в период брака ответчик внес на счет матери денежные средства... Указанные денежные средства являлись общим имуществом супругов, иных доказательств материалы дела не содержат... Таким образом, при установлении факта распоряжения общим имуществом супругом без согласия другого супруга, последний вправе требовать учета стоимости такого имущества при разделе", - решил суд.
Он указал, что бывшая жена имеет право на долю в имуществе, хотя не обжаловала договоры займа и отступного.
"Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному согласию. В случае когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость", - сказано в определении.
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