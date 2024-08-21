https://ria.ru/20240821/statut-1967593340.html

В Госдуме прокомментировали ратификацию Украиной Римского статута МУС

В Госдуме прокомментировали ратификацию Украиной Римского статута МУС - РИА Новости, 21.08.2024

В Госдуме прокомментировали ратификацию Украиной Римского статута МУС

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал насмешкой ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:23

2024-08-21T16:23

2024-08-21T16:23

госдума рф

михаил шеремет

украина

в мире

ирина геращенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал насмешкой ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с условием отсрочки за военные преступления. Ранее в среду депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления. "С одной стороны - это насмешка над пресловутой западной демократией, с другой - говорит о террористической сущности Украины. Киевский режим осознает, что совершил военные преступления в отношении граждан Российской Федерации, нанося террористические удары по мирным жителям, мирной инфраструктуре и объектам, поэтому пытается уйти от ответственности. Но ничего у них не выйдет", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, все украинские военные преступники ответят по законам Российской Федерации. "Тут не нужны никакие отсрочки. Военных преступников ждет уголовная ответственность, наказание и законное возмездие. Тюремные камеры готовы", - сказал Шеремет.

https://ria.ru/20240815/ukraina-1966305716.html

https://ria.ru/20240627/mus-1955906833.html

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госдума рф, михаил шеремет, украина, в мире, ирина геращенко