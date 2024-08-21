https://ria.ru/20240821/statut-1967593340.html
В Госдуме прокомментировали ратификацию Украиной Римского статута МУС
В Госдуме прокомментировали ратификацию Украиной Римского статута МУС - РИА Новости, 21.08.2024
В Госдуме прокомментировали ратификацию Украиной Римского статута МУС
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал насмешкой ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:23
2024-08-21T16:23
2024-08-21T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал насмешкой ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с условием отсрочки за военные преступления. Ранее в среду депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления. "С одной стороны - это насмешка над пресловутой западной демократией, с другой - говорит о террористической сущности Украины. Киевский режим осознает, что совершил военные преступления в отношении граждан Российской Федерации, нанося террористические удары по мирным жителям, мирной инфраструктуре и объектам, поэтому пытается уйти от ответственности. Но ничего у них не выйдет", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, все украинские военные преступники ответят по законам Российской Федерации. "Тут не нужны никакие отсрочки. Военных преступников ждет уголовная ответственность, наказание и законное возмездие. Тюремные камеры готовы", - сказал Шеремет.
https://ria.ru/20240815/ukraina-1966305716.html
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госдума рф, михаил шеремет, украина, в мире, ирина геращенко
Госдума РФ, Михаил Шеремет, Украина, В мире, Ирина Геращенко
В Госдуме прокомментировали ратификацию Украиной Римского статута МУС
Депутат Госдумы назвал насмешкой ратификацию Киевом Римского статута МУС
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал насмешкой ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с условием отсрочки за военные преступления.
Ранее в среду депутат Рады Ирина Геращенко
сообщила, что Украина ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления.
"С одной стороны - это насмешка над пресловутой западной демократией, с другой - говорит о террористической сущности Украины. Киевский режим осознает, что совершил военные преступления в отношении граждан Российской Федерации, нанося террористические удары по мирным жителям, мирной инфраструктуре и объектам, поэтому пытается уйти от ответственности. Но ничего у них не выйдет", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, все украинские военные преступники ответят по законам Российской Федерации.
"Тут не нужны никакие отсрочки. Военных преступников ждет уголовная ответственность, наказание и законное возмездие. Тюремные камеры готовы", - сказал Шеремет.