https://ria.ru/20240821/startapy-1967365579.html

Акселератор "Спринт": как в России взращивают ИТ-компании

Акселератор "Спринт": как в России взращивают ИТ-компании - РИА Новости, 21.08.2024

Акселератор "Спринт": как в России взращивают ИТ-компании

Любой стартап прежде всего нуждается в финансировании. Но получить его проблематично: для потенциального инвестора обычно недостаточно только интересной идеи... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T09:00

2024-08-21T09:00

2024-08-21T09:00

твой бизнес

технологии

россия

фонд развития интернет-инициатив (фрии)

стартап

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Любой стартап прежде всего нуждается в финансировании. Но получить его проблематично: для потенциального инвестора обычно недостаточно только интересной идеи или даже работающего прототипа – нужен готовый продукт, который уже как-то продается. Вывести стартап на новый уровень, подтвердить идею, масштабировать бизнес помогают акселерационные программы. Одним из самых известных сегодня является акселератор "Спринт" для ИТ-решений, разработанный Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) совместно с Минцифры. Участие в акселераторе по национальному проекту "Цифровая экономика" бесплатное."Акселератор "Спринт" — это возможность для стартапа использовать огромный опыт ФРИИ в развитии и масштабировании ИТ-проектов. Акселерация может сэкономить месяцы или даже годы самостоятельного построения ИТ-бизнеса. Особая ценность — это работа с экспертами и трекерами для решения ключевых задач бизнеса", — отмечает заместитель директора ФРИИ Сергей Алимбеков.В акселераторе есть несколько форматов работы: трекинг команды, индивидуальные тематические встречи и консультации с экспертами, а также масштабная образовательная программа — интенсивы, лекции, мастер-классы, тренинги. Участники изучают тему маркетинга, оценивают рынок, выстраивают план продаж, учатся управлять сотрудниками, работать с инвесторами, корпорациями, органами государственной власти.Как это работает: эксперты и трекерыВ ходе акселерации с участниками работают две группы специалистов: эксперты и трекеры. Эксперты — это действующие предприниматели, основатели технологических компаний или бизнес-консультанты с подтвержденной историей успешных проектов, которые проводят групповые тематические занятия и индивидуальные консультации. На групповых занятиях участники развивают продуктовые, маркетинговые и управленческие компетенции. В ходе индивидуальных консультаций эксперт помогает команде решать конкретную задачу по определенному бизнес-запросу."Команда покидает встречу с экспертом либо уже с готовым решением поставленной задачи, либо с детальным планом действий. Это может быть подготовка презентации для клиента, настройка рекламной кампании или применение изученных методик развития бизнеса к конкретной задаче в проекте", — рассказывает Сергей Алимбеков.В свою очередь, трекеры — это специалисты по системному развитию бизнеса, которые либо сами являются основателями технологических компаний, либо имеют большой опыт запуска и развития таких продуктов. На время программы они подключаются к команде проекта: проводят встречи, помогают формулировать цели для акселератора и разбивать их на недели. В процессе задействованы два специалиста: линейный трекер, который помогает с реализацией таких еженедельных планов, и ведущий трекер, корректирующий общую стратегию. Их задача — привнести собственный опыт и знания в команду, чтобы помочь ей быстрее получать необходимую информацию для развития и избежать распространенных ошибок ИТ-предпринимателей."Трекеры развивают компетенции участников, чтобы ускорить рост и сэкономить время и ресурсы на неэффективные действия. Трекер, как тренер в спортзале, помогает быстрее достичь желаемого результата: благодаря рекомендациям команда ускоряет процесс развития бизнеса", — продолжает представитель ФРИИ.Эффект акселератораС момента запуска нацпроекта "Цифровая экономика" в акселераторе прошло уже 10 конкурсных отборов. В общей сложности на них было подано более 1800 заявок от компаний из 74 регионов России. На данный момент завершены девять акселерационных программ, которые успешно прошли 439 выпускников. В августе завершает работу десятый — юбилейный — поток.По данным ФРИИ, только за период акселерации команды суммарно привлекли свыше 100 тысяч новых пользователей продукта и получили порядка 600 миллионов рублей новой выручки. Большинство участников отметили значительные изменения в бизнесе.ФРИИ анализирует деятельность выпускников и после акселерации. Проекты, которые прошли акселератор, демонстрируют рост ключевых показателей результативности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности."Только за 2021-2023 годы в компаниях, прошедших акселератор, создано около 1000 новых рабочих мест, что в два раза выше по отношению к году, предшествующему акселерации. Среднегодовой темп роста численности персонала после акселерации составил более 30%, среднегодовой прирост выручки — 1,6 миллиарда рублей", — уточняет Сергей Алимбеков.Рассказывают участникиКорреспондент РИА Новости пообщался с несколькими участниками акселератора, которые рассказали, что им дала работа с экспертами и трекерами, и как полученные знания и опыт повлияли на дальнейшее развитие бизнеса."Мы привыкли смотреть на свой бизнес изнутри – это важно и полезно, но по-настоящему что-то качественно изменить можно только посмотрев со стороны. И акселератор "Спринт" дал такую возможность: мы провели более 15 консультаций с экспертами ФРИИ, что позволило увидеть по-другому некоторые процессы и улучшить их. По факту, мы получили глубокий аудит всех процессов, причем с конкретными рекомендациями к действию", — говорит Максим Наумкин, основатель и руководитель "Компо Софт". Команда разрабатывает ИТ-решения для автоматизации бизнес-процессов торговых, производственных и B2B-компаний.Также, по его словам, акселератор помог усилить маркетинг и продажи, понять, как правильно позиционировать себя на рынке и поставить на поток работу с потенциальными клиентами."С экспертами акселератора мы анализировали опыт различных компаний, смотрели на их историю, ошибки и успехи. Пробовали примерить эти модели на бизнес-процессы "Компо Софт". Отчасти это позволило нам выбрать векторы долгосрочного развития", — продолжает Максим Наумкин.Позитивные изменения в бизнесе компании начались уже на этапе прохождения акселератора: число лидов (потенциальных клиентов, которые заинтересовались продуктом) за три месяца выросло вдвое, а квартальная выручка увеличилась на 80% в годовом выражении."За три месяца мы создали и настроили воронку продаж, продумали ключевые этапы движения клиента по ней, нашли слабые места, на которых происходил "отвал" клиентов, создали структуру для полноценной CRM (система взаимоотношений с клиентами), заключили договоры с несколькими "зависшими" клиентами. Также мы проработали и улучшили SEO (оптимизация сайта для продвижения в поисковых системах), исправили мобильную версию", — продолжает предприниматель.В числе отложенных эффектов акселератора Максим Наумкин отмечает создание полноценного отдела продаж, налаживание партнерских отношений с важными игроками рынка, укрупнение клиентов и бюджетов проектов, а также развитие собственной экосистемы продуктов.О значительных положительных изменениях в бизнесе по итогам работы в акселераторе рассказал также Александр Петрухин, коммерческий директор компании "Велт-Центр", разработавшей мобильное приложение для экстренной помощи детям."Акселератор помог снять "шоры" при ответе на многие вопросы, которые мешали быстрее двигаться в развитии проекта. Время — ключ к успеху, ключевой фактор. И это самый ценный опыт, который команда получила в рамках обучения. Скорость проверки гипотез и внедрения изменений после прохождения акселератора стала одним из ключевых внутренних KPI (показателей эффективности) проекта", — рассказывает Александр Петрухин.По его словам, по итогам акселератора компании удалось в десятки раз нарастить базу пользователей приложения.Еще одним стартапом, получившим мощный импульс к развитию после участия в акселераторе, стала компания "Прагма" – разработчик цифровой платформы для управления строительными проектами."Одно из сложных направлений — продажи. Благодаря участию в "Спринте" мы получили новые знания, как ими управлять, анализировать воронку, преодолевать препятствия. В итоге это помогло нам сократить срок продаж с шести до трех-четырех месяцев, а также позволило увеличить количество клиентов и средний чек. Рост числа клиентов естественно привел к потребности в дополнительном персонале. При этом наша выручка выросла в пять раз, и в мае 2024 года мы вышли на безубыточность, что для стартапа является хорошим показателем", — констатировал руководитель компании "Прагма" Кирилл Поляков.Как стать участником"Спринт", запущенный по нацпроекту "Цифровая экономика", нацелен на поддержку ИТ-компаний. Поэтому заявленные на акселерацию проекты должны соответствовать двум приоритетным направлениям: "Новые коммуникационные интернет-технологии" (НКИТ) и "Новое общесистемное программное обеспечение" (НОПО).К НКИТ могут относиться коммуникационные и досуговые сервисы (мессенджеры, социальные сети и т.д.), сервисы адаптации и генерации контента, продукты для онлайн-обучения и другие решения. Примеры НОПО — системы управления отношениями с клиентами (CRM), средства распознавания и синтеза речи, а также интеллектуального анализа данных (Data Mining), инструменты извлечения и трансформации данных (ETL) и другое ПО.Есть и дополнительные требования: компания-участник должна быть зарегистрирована в качестве юридического лица и иметь не менее двух человек в команде, один из которых обладает опытом в разработке продукта и (или) продажах.Кроме того, для акселерации проект должен обладать финансовыми и материальными ресурсами, достаточными для его реализации на период программы. При этом уровень готовности технологии (УГТ) участника должен быть не ниже 4 (то есть, находиться в стадии MVP — минимально жизнеспособного продукта).Как сообщили в Фонде развития интернет-инициатив, следующий отбор в акселератор "Спринт" планируется в начале 2025 года.Стать еще заметнееПри становлении организации также крайне важно грамотно выстроить коммуникационную стратегию ее продвижения. Это напрямую влияет на достижение показателей проекта и его развитие. Деятельность некоммерческих организаций, к примеру, помогает решать проблемы, важные для жизни многих людей. Поэтому необходимо, чтобы коммуникации НКО были более заметны в информационном пространстве — а значит, поддерживали еще больше людей, которые в этом нуждаются.Акселератор "Стань заметным", организованный Фондом целевого капитала "Истоки", — это ежегодный грантовый конкурс, который помогает развивать цифровые коммуникации некоммерческих организаций. Победители конкурса могут получить финансирование от 500 тысяч до 2 миллионов рублей на разработку фирменного стиля и сайта, информационной и SMM-стратегии, что помогает повышать узнаваемость и охват социально важных инициатив.Фонд стал обладателем статуса "Партнер национальных проектов России", представив акселератор на Национальную премию "Наш вклад". Это первая в России премия, которая отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей."Сегодня у НКО есть много возможностей получить ресурсы на программную деятельность и совсем мало — на современный и фундаментальный сайт, поэтому мы считаем большой удачей победу в грантовом конкурсе "Стань заметным". Новый сайт, удобный и понятный пользователям, поможет нам реализовать одну из важнейших задач фонда – изменить отношение общества к проблеме сиротства и приемным семьям, развивать культуру правильной помощи детям-сиротам", — отметила Наиля Новожилова, председатель правления благотворительного фонда "Арифметика добра", победитель конкурса 2021 года.Фонд целевого капитала "Истоки", организатор акселератора "Стань заметным", приглашает некоммерческие организации присоединиться к конкурсу осенью 2024 года. Вся информация будет размещена на сайте проекта: станьзаметным.рф

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, фонд развития интернет-инициатив (фрии), стартап