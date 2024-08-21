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В России заблокировали ссылку на книгу "Лето в пионерском галстуке" - РИА Новости, 21.08.2024
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07:07 21.08.2024 (обновлено: 07:08 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/ssylka-1967461193.html
В России заблокировали ссылку на книгу "Лето в пионерском галстуке"
В России заблокировали ссылку на книгу "Лето в пионерском галстуке" - РИА Новости, 21.08.2024
В России заблокировали ссылку на книгу "Лето в пионерском галстуке"
Страница в социальной сети, где была опубликована скандальная книга "Лето в пионерском галстуке", заблокирована в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T07:07
2024-08-21T07:08
общество
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Страница в социальной сети, где была опубликована скандальная книга "Лето в пионерском галстуке", заблокирована в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В начале сентября 2022 года председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи. Роман "Лето в пионерском галстуке" вышел в 2021 году. Авторы - Елена Прокашева** (псевдоним - Елена Малисова) и Екатерина Дудко** (псевдоним - Катерина Сильванова). "В мае в ходе мониторинга в соцсети была выявлена публикация полной книги "Лето в пионерском галстуке", в которой содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что свободный доступ к просмотру имел неопределенный круг лиц, в том числе несовершеннолетние. "В результате суд решил, что требование по блокировке страницы в социальной сети с опубликованной книгой обосновано. В связи с этим информация, размещенная на странице, признана запрещенной к распространению", - сказал собеседник агентства.** Экстремистское движение, запрещенное в России.** Физические лица, выполняющее функции иноагента
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общество, россия
Общество, Россия
В России заблокировали ссылку на книгу "Лето в пионерском галстуке"

Ссылку на книгу "Лето в пионерском галстуке" в одной из соцсетей заблокировали

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетитель в книжном магазине "Москва"
Посетитель в книжном магазине Москва - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетитель в книжном магазине "Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Страница в социальной сети, где была опубликована скандальная книга "Лето в пионерском галстуке", заблокирована в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В начале сентября 2022 года председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.
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Роман "Лето в пионерском галстуке" вышел в 2021 году. Авторы - Елена Прокашева** (псевдоним - Елена Малисова) и Екатерина Дудко** (псевдоним - Катерина Сильванова).
"В мае в ходе мониторинга в соцсети была выявлена публикация полной книги "Лето в пионерском галстуке", в которой содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что свободный доступ к просмотру имел неопределенный круг лиц, в том числе несовершеннолетние.
"В результате суд решил, что требование по блокировке страницы в социальной сети с опубликованной книгой обосновано. В связи с этим информация, размещенная на странице, признана запрещенной к распространению", - сказал собеседник агентства.
** Экстремистское движение, запрещенное в России.
** Физические лица, выполняющее функции иноагента
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