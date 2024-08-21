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"Мы не друзья": в США откровенно высказались об украинском конфликте - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:54 21.08.2024 (обновлено: 20:06 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/ssha-1967584316.html
"Мы не друзья": в США откровенно высказались об украинском конфликте
"Мы не друзья": в США откровенно высказались об украинском конфликте - РИА Новости, 21.08.2024
"Мы не друзья": в США откровенно высказались об украинском конфликте
США бросают Украину на произвол судьбы, так как она не справилась с задачей по ослаблению России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире шоу... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:54
2024-08-21T20:06
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. США бросают Украину на произвол судьбы, так как она не справилась с задачей по ослаблению России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире шоу Redacted.По словам Риттера, США склонны избавляться от инструментов, которые перестают приносить им пользу, что, по его мнению, сейчас и происходит с Киевом."Мы отбрасываем Украину в сторону, так как цель Соединенных Штатов по разрушению России провалилась", — отметил он.Как полагает эксперт, договоренности, достигнутые в Стамбуле, могли привести к завершению конфликта еще два года назад, но это, по его словам, не входило в планы США."Военные действия были продлены, так как Соединенные Штаты не позволили Украине добиться мира, потому что мы не друзья Украины", — считает аналитик.В среду генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия хорошо себя чувствует на третий год спецоперации на Украине.Министр финансов Антон Силуанов, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" в середине августа, заявил, что крепкий финансовый щит позволяет экономике России справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967553568.html
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в мире, сша, украина, киев, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Мы не друзья": в США откровенно высказались об украинском конфликте

Риттер: США бросают Украину, так как она не смогла ослабить Россию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. США бросают Украину на произвол судьбы, так как она не справилась с задачей по ослаблению России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире шоу Redacted.
По словам Риттера, США склонны избавляться от инструментов, которые перестают приносить им пользу, что, по его мнению, сейчас и происходит с Киевом.
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"Мы отбрасываем Украину в сторону, так как цель Соединенных Штатов по разрушению России провалилась", — отметил он.
Как полагает эксперт, договоренности, достигнутые в Стамбуле, могли привести к завершению конфликта еще два года назад, но это, по его словам, не входило в планы США.
«
"Военные действия были продлены, так как Соединенные Штаты не позволили Украине добиться мира, потому что мы не друзья Украины", — считает аналитик.
В среду генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия хорошо себя чувствует на третий год спецоперации на Украине.
Министр финансов Антон Силуанов, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" в середине августа, заявил, что крепкий финансовый щит позволяет экономике России справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет.
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