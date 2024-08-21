https://ria.ru/20240821/ssha-1967584316.html

"Мы не друзья": в США откровенно высказались об украинском конфликте

"Мы не друзья": в США откровенно высказались об украинском конфликте - РИА Новости, 21.08.2024

"Мы не друзья": в США откровенно высказались об украинском конфликте

США бросают Украину на произвол судьбы, так как она не справилась с задачей по ослаблению России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире шоу... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:54

2024-08-21T15:54

2024-08-21T20:06

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

киев

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. США бросают Украину на произвол судьбы, так как она не справилась с задачей по ослаблению России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире шоу Redacted.По словам Риттера, США склонны избавляться от инструментов, которые перестают приносить им пользу, что, по его мнению, сейчас и происходит с Киевом."Мы отбрасываем Украину в сторону, так как цель Соединенных Штатов по разрушению России провалилась", — отметил он.Как полагает эксперт, договоренности, достигнутые в Стамбуле, могли привести к завершению конфликта еще два года назад, но это, по его словам, не входило в планы США."Военные действия были продлены, так как Соединенные Штаты не позволили Украине добиться мира, потому что мы не друзья Украины", — считает аналитик.В среду генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия хорошо себя чувствует на третий год спецоперации на Украине.Министр финансов Антон Силуанов, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" в середине августа, заявил, что крепкий финансовый щит позволяет экономике России справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967553568.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967647425.html

сша

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины