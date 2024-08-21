В сенате США призвали разрешить Украине наносить глубокие удары по России
Сенатор Уорнер выступил за увеличение зоны применения Киевом оружия США
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер заявил, что президенту США Джо Байдену следует разрешить Киеву использовать оружие США для ударов по РФ сверх установленного Вашингтоном лимита.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.
"Я думаю, что администрация... должна снять некоторые оковы, чтобы украинцы, с точки зрения нанесения ударов по некоторым аэродромам и местам запуска ракет, могли выйти за пределы 80-мильного, или 80-километрового, лимита, который у нас есть прямо сейчас", - сказал Уорнер во вторник в кулуарах съезда Демпартии, кадры транслировали СМИ.
Сенатор при этом заявил, что Украина должна быть осторожна и не бить по ядерным объектам или ключевым компонентам национальной обороны РФ, что может, по его мнению, спровоцировать серьезный ответ со стороны Москвы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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