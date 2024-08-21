https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967670387.html
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ - РИА Новости, 21.08.2024
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
В Климовском районе Брянской области пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:34
2024-08-21T22:34
2024-08-21T23:12
брянская область
россия
специальная военная операция на украине
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
климовский район
безопасность
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Климовском районе Брянской области пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ по Брянской области и подразделениями вооруженных сил. Противнику нанесено огневое поражение", — написал глава региона.По его словам, обстановку на месте боестолкновения удалось стабилизировать, она находится под контролем регионального оперативного штаба.Нападение на Курскую областьУкраинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 21 августа, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли до 4400 военнослужащих и 65 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240820/gruppirovki-1967373075.html
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
брянская область
россия
климовский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), климовский район, безопасность, валерий герасимов, курская область, вооруженные силы украины
Брянская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Климовский район, Безопасность, Валерий Герасимов, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
Богомаз: в Брянской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ в Россию