https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967670387.html

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ - РИА Новости, 21.08.2024

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

В Климовском районе Брянской области пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T22:34

2024-08-21T22:34

2024-08-21T23:12

брянская область

россия

специальная военная операция на украине

александр богомаз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

климовский район

безопасность

валерий герасимов

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Климовском районе Брянской области пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ по Брянской области и подразделениями вооруженных сил. Противнику нанесено огневое поражение", — написал глава региона.По его словам, обстановку на месте боестолкновения удалось стабилизировать, она находится под контролем регионального оперативного штаба.Нападение на Курскую областьУкраинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 21 августа, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли до 4400 военнослужащих и 65 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240820/gruppirovki-1967373075.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

брянская область

россия

климовский район

курская область

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брянская область, россия, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), климовский район, безопасность, валерий герасимов, курская область, вооруженные силы украины