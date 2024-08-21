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Российские военные уничтожили инженерную машину ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:58 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967595047.html
Российские военные уничтожили инженерную машину ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили инженерную машину ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
Российские военные уничтожили инженерную машину ВСУ в Курской области
Российские военнослужащие ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили в приграничном районе Курской области инженерную машину разграждения ВСУ,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:58
2024-08-21T16:58
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили в приграничном районе Курской области инженерную машину разграждения ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили передвижение инженерной машины разграждения ИМР-2М ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по ИМР-2М противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что инженерную машину разграждения ВСУ уничтожили прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет".
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили инженерную машину ВСУ в Курской области

Российские военные ударом "Ланцета" уничтожили инженерную машину ВСУ под Курском

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили в приграничном районе Курской области инженерную машину разграждения ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили передвижение инженерной машины разграждения ИМР-2М ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по ИМР-2М противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инженерную машину разграждения ВСУ уничтожили прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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