"Условия капитуляции". В США сделали новое заявление о спецоперации
Дэвис: после атаки на Курскую область Украину ждет только капитуляция
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. После атаки на Курскую область Украина больше не получит предложения о переговорах, ее ждет только капитуляция, предположил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Теперь Россия может методично просто сокрушить его (Владимира Зеленского – прим.ред.), а затем продолжить, пока не добьется военной победы. Тогда не придется беспокоиться о переговорах, это будут просто условия капитуляции, я думаю это наиболее вероятный сценарий", — отметил он.
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По словам офицера, Украина решила атаковать Курскую область в надежде улучшить переговорные позиции, но этого не произошло. При этом Дэвис напомнил, что Киеву уже предлагали очень выгодные условия в 2022 году, а в июне президент России Владимир Путин также выступил с достаточно лояльным мирным планом, но Зеленский отверг все инициативы.
"Он несерьезно относится к урегулированию путем переговоров", — резюмировал эксперт.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах России заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Он также подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.