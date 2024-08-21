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"Условия капитуляции". В США сделали новое заявление о спецоперации - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:12 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967589654.html
"Условия капитуляции". В США сделали новое заявление о спецоперации
"Условия капитуляции". В США сделали новое заявление о спецоперации - РИА Новости, 21.08.2024
"Условия капитуляции". В США сделали новое заявление о спецоперации
После атаки на Курскую область Украина больше не получит предложения о переговорах, ее ждет только капитуляция, предположил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:12
2024-08-21T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. После атаки на Курскую область Украина больше не получит предложения о переговорах, ее ждет только капитуляция, предположил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Теперь Россия может методично просто сокрушить его (Владимира Зеленского – прим.ред.), а затем продолжить, пока не добьется военной победы. Тогда не придется беспокоиться о переговорах, это будут просто условия капитуляции, я думаю это наиболее вероятный сценарий", — отметил он.По словам офицера, Украина решила атаковать Курскую область в надежде улучшить переговорные позиции, но этого не произошло. При этом Дэвис напомнил, что Киеву уже предлагали очень выгодные условия в 2022 году, а в июне президент России Владимир Путин также выступил с достаточно лояльным мирным планом, но Зеленский отверг все инициативы."Он несерьезно относится к урегулированию путем переговоров", — резюмировал эксперт.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах России заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Он также подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240821/zelenskiy-1967566390.html
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в мире, курская область, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Владимир Путин, Владимир Зеленский
"Условия капитуляции". В США сделали новое заявление о спецоперации

Дэвис: после атаки на Курскую область Украину ждет только капитуляция

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. После атаки на Курскую область Украина больше не получит предложения о переговорах, ее ждет только капитуляция, предположил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Теперь Россия может методично просто сокрушить его (Владимира Зеленского – прим.ред.), а затем продолжить, пока не добьется военной победы. Тогда не придется беспокоиться о переговорах, это будут просто условия капитуляции, я думаю это наиболее вероятный сценарий", — отметил он.
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По словам офицера, Украина решила атаковать Курскую область в надежде улучшить переговорные позиции, но этого не произошло. При этом Дэвис напомнил, что Киеву уже предлагали очень выгодные условия в 2022 году, а в июне президент России Владимир Путин также выступил с достаточно лояльным мирным планом, но Зеленский отверг все инициативы.
"Он несерьезно относится к урегулированию путем переговоров", — резюмировал эксперт.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах России заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Он также подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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