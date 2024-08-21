https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967589654.html

"Условия капитуляции". В США сделали новое заявление о спецоперации

"Условия капитуляции". В США сделали новое заявление о спецоперации - РИА Новости, 21.08.2024

"Условия капитуляции". В США сделали новое заявление о спецоперации

После атаки на Курскую область Украина больше не получит предложения о переговорах, ее ждет только капитуляция, предположил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:12

2024-08-21T16:12

2024-08-21T16:12

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

украина

валерий герасимов

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. После атаки на Курскую область Украина больше не получит предложения о переговорах, ее ждет только капитуляция, предположил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Теперь Россия может методично просто сокрушить его (Владимира Зеленского – прим.ред.), а затем продолжить, пока не добьется военной победы. Тогда не придется беспокоиться о переговорах, это будут просто условия капитуляции, я думаю это наиболее вероятный сценарий", — отметил он.По словам офицера, Украина решила атаковать Курскую область в надежде улучшить переговорные позиции, но этого не произошло. При этом Дэвис напомнил, что Киеву уже предлагали очень выгодные условия в 2022 году, а в июне президент России Владимир Путин также выступил с достаточно лояльным мирным планом, но Зеленский отверг все инициативы."Он несерьезно относится к урегулированию путем переговоров", — резюмировал эксперт.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах России заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Он также подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240821/zelenskiy-1967566390.html

https://ria.ru/20240821/front-1967079089.html

курская область

россия

украина

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