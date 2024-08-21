https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967554848.html

Российские военные сорвали попытки атак ВСУ в Курской области

Российские военные сорвали попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

Российские военные сорвали попытки атак ВСУ в Курской области

Российские военные за сутки сорвали попытки атак ВСУ на Курском направлении, Киев потерял более 45 военнослужащих, двое взяты в плен, уничтожены два танка... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:23

2024-08-21T14:23

2024-08-21T14:23

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки сорвали попытки атак ВСУ на Курском направлении, Киев потерял более 45 военнослужащих, двое взяты в плен, уничтожены два танка противника, сообщило в среду министерство обороны РФ."Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька", - говорится в сводке военного ведомства."В результате ВСУ потеряли более 45 военнослужащих убитыми и ранеными, двое – взяты в плен, уничтожены два танка, бронетранспортер М113 производства США и шесть боевых бронированных машин", - отмечает МО РФ.Также продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, киев, сша, вооруженные силы украины, безопасность