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Российские военные сорвали попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967554848.html
Российские военные сорвали попытки атак ВСУ в Курской области
Российские военные сорвали попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
Российские военные сорвали попытки атак ВСУ в Курской области
Российские военные за сутки сорвали попытки атак ВСУ на Курском направлении, Киев потерял более 45 военнослужащих, двое взяты в плен, уничтожены два танка... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:23
2024-08-21T14:23
специальная военная операция на украине
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сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки сорвали попытки атак ВСУ на Курском направлении, Киев потерял более 45 военнослужащих, двое взяты в плен, уничтожены два танка противника, сообщило в среду министерство обороны РФ."Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька", - говорится в сводке военного ведомства."В результате ВСУ потеряли более 45 военнослужащих убитыми и ранеными, двое – взяты в плен, уничтожены два танка, бронетранспортер М113 производства США и шесть боевых бронированных машин", - отмечает МО РФ.Также продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, киев, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные сорвали попытки атак ВСУ в Курской области

МО: ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ в Курской области, Киев потерял 45 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки сорвали попытки атак ВСУ на Курском направлении, Киев потерял более 45 военнослужащих, двое взяты в плен, уничтожены два танка противника, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька", - говорится в сводке военного ведомства.
"В результате ВСУ потеряли более 45 военнослужащих убитыми и ранеными, двое – взяты в плен, уничтожены два танка, бронетранспортер М113 производства США и шесть боевых бронированных машин", - отмечает МО РФ.
Также продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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