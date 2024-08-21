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ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 21.08.2024
ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 300 украинских боевиков, 26 единиц бронетехники, в том числе шесть... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:19
2024-08-21T14:19
2024-08-21T14:19
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вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 300 украинских боевиков, 26 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, три бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, сообщило в среду Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, три бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, а также два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две пусковые установки РСЗО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Безопасность
ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки
МО: в курском приграничье уничтожены до 300 боевиков ВСУ, 26 единиц бронетехники