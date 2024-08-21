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ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 21.08.2024

ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 300 украинских боевиков, 26 единиц бронетехники, в том числе шесть... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:19

2024-08-21T14:19

2024-08-21T14:19

специальная военная операция на украине

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курская область

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безопасность

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 300 украинских боевиков, 26 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, три бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, сообщило в среду Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, три бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, а также два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две пусковые установки РСЗО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность