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ВС России нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 21.08.2024
ВС России нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области
Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам семи бригад и стрелкового батальона в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:15
2024-08-21T14:15
2024-08-21T14:25
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам семи бригад и стрелкового батальона в Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в Сумской области: 22-й и 41-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Краснополье, Новые Вирки, Покровка, Писаревка, Могрица и Юнаковка", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области
МО: ВС РФ нанесли удары по по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области