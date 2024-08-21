https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967552263.html

ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в Курской области

ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в Курской области

Российские военные за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов Курской области, сообщило в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:14

2024-08-21T14:14

2024-08-21T14:20

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов Курской области, сообщило в среду министерство обороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Косица, Нижний Клин, Снагость, Свердликово и Казачья Локня", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность