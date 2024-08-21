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ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 21.08.2024 (обновлено: 14:20 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967552263.html
ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в Курской области
ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в Курской области
Российские военные за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов Курской области, сообщило в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:14
2024-08-21T14:20
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов Курской области, сообщило в среду министерство обороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Косица, Нижний Клин, Снагость, Свердликово и Казачья Локня", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в Курской области

ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ у 8 населенных пунктов Курской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов Курской области, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Косица, Нижний Клин, Снагость, Свердликово и Казачья Локня", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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