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Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 21.08.2024
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 30 военных, две 152 мм гаубицы... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:22
2024-08-21T13:22
2024-08-21T13:22
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 30 военных, две 152 мм гаубицы Д-20, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и две 152 мм гаубицы Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области
МО РФ: силы группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ