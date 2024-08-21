https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967537063.html

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 21.08.2024

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 30 военных, две 152 мм гаубицы... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:22

2024-08-21T13:22

2024-08-21T13:22

специальная военная операция на украине

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запорожская область

вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 30 военных, две 152 мм гаубицы Д-20, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и две 152 мм гаубицы Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)