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Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967537063.html
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 21.08.2024
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 30 военных, две 152 мм гаубицы... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:22
2024-08-21T13:22
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 30 военных, две 152 мм гаубицы Д-20, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и две 152 мм гаубицы Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области

МО РФ: силы группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота артиллерии ВС РФ в зоне СВО
Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 30 военных, две 152 мм гаубицы Д-20, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и две 152 мм гаубицы Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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