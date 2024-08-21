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ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 21.08.2024
ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действия группировки "Восток"
Украинские формирования за сутки потеряли до 130 военнослужащих и британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart в зоне ответственности... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:14
2024-08-21T13:14
2024-08-21T13:19
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 130 военнослужащих и британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток", нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 106-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Противник потерял за сутки до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также 122-мм гаубицу Д-30, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действия группировки "Восток"
МО: ВСУ потеряли до 130 военных и самоходку Braveheart в зоне действия "Востока"