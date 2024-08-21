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ВСУ потеряли свыше 700 военных в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 21.08.2024 (обновлено: 16:40 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967534425.html
ВСУ потеряли свыше 700 военных в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли свыше 700 военных в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 21.08.2024
ВСУ потеряли свыше 700 военных в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ за сутки потеряли более 700 военнослужащих, установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и склад боеприпасов в зоне... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:11
2024-08-21T16:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 700 военнослужащих, установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и склад боеприпасов в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило в среду Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы группировки за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Переездное, Григоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 122-мм установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.
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Уничтожение гаубицы М777
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, часов яр, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Часов Яр
ВСУ потеряли свыше 700 военных в зоне действия группировки "Юг"
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 700 военнослужащих, установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и склад боеприпасов в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило в среду Минобороны РФ.
2024-08-21T13:11
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ВСУ потеряли свыше 700 военных в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ потеряли 700 военных и склад боеприпасов в зоне действия группировки "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 700 военнослужащих, установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и склад боеприпасов в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило в среду Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, силы группировки за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Переездное, Григоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 122-мм установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЧасов Яр
 
 
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