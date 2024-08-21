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ВСУ потеряли свыше 700 военных в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ потеряли свыше 700 военных в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 21.08.2024

ВСУ потеряли свыше 700 военных в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ за сутки потеряли более 700 военнослужащих, установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и склад боеприпасов в зоне... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:11

2024-08-21T13:11

2024-08-21T16:40

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 700 военнослужащих, установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и склад боеприпасов в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило в среду Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы группировки за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Переездное, Григоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 122-мм установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, часов яр, видео