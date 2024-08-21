ВСУ потеряли свыше 700 военных в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли 700 военных и склад боеприпасов в зоне действия группировки "Юг"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 700 военнослужащих, установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и склад боеприпасов в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило в среду Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, силы группировки за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Переездное, Григоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 122-мм установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.