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Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:25 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967455706.html
Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления
Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления - РИА Новости, 21.08.2024
Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления
Украинское командование сняло ряд подразделений ВСУ с херсонского направления, сформировало из них колонну и отправило ее на север, сообщил РИА Новости командир РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:25
2024-08-21T05:25
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ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Украинское командование сняло ряд подразделений ВСУ с херсонского направления, сформировало из них колонну и отправило ее на север, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА "Ланцет" российских десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Рысь". "Наблюдали колонну, которая уезжала отсюда. Со стороны Гульца и на север туда двигалась", - сказал десантник с позывным "Рысь". По словам военного, его расчет уже некоторое время наблюдает переброску сил украинской армии с херсонского направления на другие участки фронта. "Они отсюда потихонечку перебрасываются на другие направления… Противника уменьшилось по количеству на херсонском направлении. Мне кажется, они оттянулись", - сказал оператор БПЛА. Подразделение БПЛА "Ланцет", которым командует этот офицер, за полгода уничтожило на правом берегу Днепра 12 украинских 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США.
https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967397854.html
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сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления

Российский командир: ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления на север

© AP Photo / Felipe DanaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Украинское командование сняло ряд подразделений ВСУ с херсонского направления, сформировало из них колонну и отправило ее на север, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА "Ланцет" российских десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Рысь".
"Наблюдали колонну, которая уезжала отсюда. Со стороны Гульца и на север туда двигалась", - сказал десантник с позывным "Рысь".
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По словам военного, его расчет уже некоторое время наблюдает переброску сил украинской армии с херсонского направления на другие участки фронта.
"Они отсюда потихонечку перебрасываются на другие направления… Противника уменьшилось по количеству на херсонском направлении. Мне кажется, они оттянулись", - сказал оператор БПЛА.
Подразделение БПЛА "Ланцет", которым командует этот офицер, за полгода уничтожило на правом берегу Днепра 12 украинских 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США.
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