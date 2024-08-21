https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967455706.html

Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления

Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления - РИА Новости, 21.08.2024

Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления

Украинское командование сняло ряд подразделений ВСУ с херсонского направления, сформировало из них колонну и отправило ее на север, сообщил РИА Новости командир РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T05:25

2024-08-21T05:25

2024-08-21T05:25

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ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Украинское командование сняло ряд подразделений ВСУ с херсонского направления, сформировало из них колонну и отправило ее на север, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА "Ланцет" российских десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Рысь". "Наблюдали колонну, которая уезжала отсюда. Со стороны Гульца и на север туда двигалась", - сказал десантник с позывным "Рысь". По словам военного, его расчет уже некоторое время наблюдает переброску сил украинской армии с херсонского направления на другие участки фронта. "Они отсюда потихонечку перебрасываются на другие направления… Противника уменьшилось по количеству на херсонском направлении. Мне кажется, они оттянулись", - сказал оператор БПЛА. Подразделение БПЛА "Ланцет", которым командует этот офицер, за полгода уничтожило на правом берегу Днепра 12 украинских 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США.

https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967397854.html

https://ria.ru/20240820/vsu-1967418163.html

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сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия