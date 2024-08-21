https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967452392.html

Российские десантники рассказали о новой тактике ВСУ

Российские десантники рассказали о новой тактике ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024

Российские десантники рассказали о новой тактике ВСУ

Украинская армия применила новую тактику использования FPV-дронов, при которой ударные коптеры поднимают на высоту до 3000 метров, и там пытаются перехватывать... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T04:39

2024-08-21T04:39

2024-08-21T04:39

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ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Украинская армия применила новую тактику использования FPV-дронов, при которой ударные коптеры поднимают на высоту до 3000 метров, и там пытаются перехватывать российские "Ланцеты", сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА "Ланцет" российских десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Рысь". "Украинская тактика это то, что поднимают FPV-ху на высоты 3000, 2000 (метров) и не дают возможности залезть на их сторону. Но у нас все спокойно получается. Потому что мы двигаемся тоже. Развиваемся", - сказал офицер. По словам военного, украинские операторы БПЛА начали применять новую тактику около 3 месяцев назад, а ранее FPV-дроны противника на такие высоты не поднимались. "FPV-шка, ну, сколько, на 100 метров поднималась. На 200 максимум… Да, максимум - это 500 для них. Да нет, 500 - это вот-вот началось так… И лишать нас наших глаз. Как вести разведку в данное время? Это, конечно же, воздушные глаза. По-другому долго ее вести. Космическая съемка - она будет не такая быстрая, как обычные глаза", - подчеркнул боец группировки "Днепр". Подразделение беспилотников "Ланцет", которым командует офицер с позывным "Рысь", за полгода уничтожило на правом берегу Днепра 12 украинских 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США.

https://ria.ru/20240820/vsu-1967418163.html

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сша, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия