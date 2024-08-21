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На юге Москвы женщину и ребенка спасли из горящей квартиры - РИА Новости, 21.08.2024
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18:02 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/spasenie-1967629393.html
На юге Москвы женщину и ребенка спасли из горящей квартиры
На юге Москвы женщину и ребенка спасли из горящей квартиры - РИА Новости, 21.08.2024
На юге Москвы женщину и ребенка спасли из горящей квартиры
Женщину и ребенка спасли из горящей квартиры на юге Москвы, возгорание локализовано, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:02
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Женщину и ребенка спасли из горящей квартиры на юге Москвы, возгорание локализовано, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о пожаре в квартире по адресу: ул. Газопровод, д. 3, к. 1, поступило в 16.53. Когда прибыли спасатели, горела квартира на 9-м этаже 12-этажного жилого дома. "Огнеборцы спасли из горящей квартиры женщину и ребенка. Принятыми мерами в 17.34 пожар локализован. Работы по ликвидации пожара продолжаются. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в ведомстве.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия, Происшествия
На юге Москвы женщину и ребенка спасли из горящей квартиры

ГУМЧС РФ: на юге Москвы женщину и ребенка спасли из горящей квартиры

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Женщину и ребенка спасли из горящей квартиры на юге Москвы, возгорание локализовано, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в квартире по адресу: ул. Газопровод, д. 3, к. 1, поступило в 16.53. Когда прибыли спасатели, горела квартира на 9-м этаже 12-этажного жилого дома.
"Огнеборцы спасли из горящей квартиры женщину и ребенка. Принятыми мерами в 17.34 пожар локализован. Работы по ликвидации пожара продолжаются. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в ведомстве.
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