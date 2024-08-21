https://ria.ru/20240821/spasenie-1967629393.html

На юге Москвы женщину и ребенка спасли из горящей квартиры

На юге Москвы женщину и ребенка спасли из горящей квартиры - РИА Новости, 21.08.2024

На юге Москвы женщину и ребенка спасли из горящей квартиры

Женщину и ребенка спасли из горящей квартиры на юге Москвы, возгорание локализовано, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:02

2024-08-21T18:02

2024-08-21T18:02

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Женщину и ребенка спасли из горящей квартиры на юге Москвы, возгорание локализовано, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о пожаре в квартире по адресу: ул. Газопровод, д. 3, к. 1, поступило в 16.53. Когда прибыли спасатели, горела квартира на 9-м этаже 12-этажного жилого дома. "Огнеборцы спасли из горящей квартиры женщину и ребенка. Принятыми мерами в 17.34 пожар локализован. Работы по ликвидации пожара продолжаются. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в ведомстве.

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия