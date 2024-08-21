https://ria.ru/20240821/soynikov-1967630559.html
Кассация утвердила приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову
Кассация утвердила приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову - РИА Новости, 21.08.2024
Кассация утвердила приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему руководителю аппарата главы МЧС РФ Вадиму Сойникову, обвиняемому в превышении... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:07
2024-08-21T18:07
2024-08-21T18:07
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему руководителю аппарата главы МЧС РФ Вадиму Сойникову, обвиняемому в превышении должностных полномочий при ремонте спортивного комплекса, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор оставлен без изменения",- сказала собеседница агентства. Осенью прошлого года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Сойникова к семи годам колонии. Также с фигуранта взыскали 15,6 миллиона рублей ущерба по иску МЧС. Сойникова задержали в августе 2022 года. По данным "Коммерсанта", ему инкриминировали ущерб в размере 17 миллионов рублей во время ремонта ведомственного спорткомплекса в столице. Обвиняемый настаивал на своей невиновности и убеждал суд, что он лишь контролировал ход работ.
https://ria.ru/20240816/vzyatki-1966648810.html
https://ria.ru/20240808/inspektor-1965012176.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кассация утвердила приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову
Кассация утвердила приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Вадиму Сойникову