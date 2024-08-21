https://ria.ru/20240821/soynikov-1967630559.html

Кассация утвердила приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову

Кассация утвердила приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову - РИА Новости, 21.08.2024

Кассация утвердила приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему руководителю аппарата главы МЧС РФ Вадиму Сойникову, обвиняемому в превышении... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:07

2024-08-21T18:07

2024-08-21T18:07

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему руководителю аппарата главы МЧС РФ Вадиму Сойникову, обвиняемому в превышении должностных полномочий при ремонте спортивного комплекса, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор оставлен без изменения",- сказала собеседница агентства. Осенью прошлого года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Сойникова к семи годам колонии. Также с фигуранта взыскали 15,6 миллиона рублей ущерба по иску МЧС. Сойникова задержали в августе 2022 года. По данным "Коммерсанта", ему инкриминировали ущерб в размере 17 миллионов рублей во время ремонта ведомственного спорткомплекса в столице. Обвиняемый настаивал на своей невиновности и убеждал суд, что он лишь контролировал ход работ.

https://ria.ru/20240816/vzyatki-1966648810.html

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)