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Кассация утвердила приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову - РИА Новости, 21.08.2024
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18:07 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/soynikov-1967630559.html
Кассация утвердила приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову
Кассация утвердила приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову - РИА Новости, 21.08.2024
Кассация утвердила приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему руководителю аппарата главы МЧС РФ Вадиму Сойникову, обвиняемому в превышении... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:07
2024-08-21T18:07
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему руководителю аппарата главы МЧС РФ Вадиму Сойникову, обвиняемому в превышении должностных полномочий при ремонте спортивного комплекса, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор оставлен без изменения",- сказала собеседница агентства. Осенью прошлого года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Сойникова к семи годам колонии. Также с фигуранта взыскали 15,6 миллиона рублей ущерба по иску МЧС. Сойникова задержали в августе 2022 года. По данным "Коммерсанта", ему инкриминировали ущерб в размере 17 миллионов рублей во время ремонта ведомственного спорткомплекса в столице. Обвиняемый настаивал на своей невиновности и убеждал суд, что он лишь контролировал ход работ.
https://ria.ru/20240816/vzyatki-1966648810.html
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кассация утвердила приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову

Кассация утвердила приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Вадиму Сойникову

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему руководителю аппарата главы МЧС РФ Вадиму Сойникову, обвиняемому в превышении должностных полномочий при ремонте спортивного комплекса, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговор оставлен без изменения",- сказала собеседница агентства.
Колючая проволока - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Экс-замглавы тюменской колонии получил десять лет колонии за взятки
16 августа, 17:13
Осенью прошлого года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Сойникова к семи годам колонии. Также с фигуранта взыскали 15,6 миллиона рублей ущерба по иску МЧС. Сойникова задержали в августе 2022 года.
По данным "Коммерсанта", ему инкриминировали ущерб в размере 17 миллионов рублей во время ремонта ведомственного спорткомплекса в столице. Обвиняемый настаивал на своей невиновности и убеждал суд, что он лишь контролировал ход работ.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Инспектор, за взятку пропустивший машину с преступниками, получил три года
8 августа, 18:20
 
ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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