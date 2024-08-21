Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения
© Фото : Алексей Майшев//пресс-служба СГКГлавный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения
© Фото : Алексей Майшев//пресс-служба СГК
Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) реализует в Республике Хакасия проекты "на стыке бизнеса и благотворительности", основной из них - подключение к надежному теплоснабжению малых городов и сел республики, рассказал директор Абаканской ТЭЦ Андрей Щукин.
По просьбе региональной власти с 2019 года СГК повышает надежность теплоснабжения в городе-спутнике республиканской столицы Черногорске, поселках и селах Усть-Абаканского и Алтайского районов. Для каждой территории были применены индивидуальные решения — Черногорск и часть малых сел подключили к централизованному теплоснабжению, построив для этого новый магистральный трубопровод протяженностью более 12 километров, в двух населенных пунктах — поселке Пригорск и селе Белый Яр — построены современные блочно-модульные теплоисточники с резервом по тепловой мощности для дальнейшего развития жилищного строительства.
© Фото : Алексей Майшев//пресс-служба СГКГлавный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения
© Фото : Алексей Майшев//пресс-служба СГК
Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения
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"Практически каждый из населенных пунктов в разное время сталкивался с серьезными коммунальными авариями, как это было в Черногорске в феврале 2019 года. Переключение таких территорий на надежное теплоснабжение для СГК - проекты на стыке бизнеса и благотворительности. Главный социальный проект СГК в Хакасии – обеспечить надежность теплоснабжения", – отметил Щукин.
СГК в последние годы вложила в модернизацию и повышение надежности системы теплоснабжения Хакасии свыше 4 миллиардов рублей. Причем перевод на централизованное теплоснабжение либо новые теплоисточники позволил не только повысить надежность теплоснабжения, но и положительно повлиял на экологическую ситуацию в районах, поскольку дал возможность закрыть старые неэффективные котельные.
Абаканская ТЭЦ является основным поставщиком тепла для городов Абакана и Черногорска, а также малых сел в Усть-Абаканском и Алтайском районах. Предприятие входит в состав Сибирской генерирующей компании (СГК) – одного из главных производителей электроэнергии в Сибири с 27 теплоэлектростанциями, обслуживающими свыше 6 миллионов потребителей в России.