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Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения - РИА Новости, 21.08.2024
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15:41 21.08.2024 (обновлено: 16:49 21.08.2024)
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Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения
Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения - РИА Новости, 21.08.2024
Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения
Сибирская генерирующая компания (СГК) реализует в Республике Хакасия проекты "на стыке бизнеса и благотворительности", основной из них - подключение к надежному РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:41
2024-08-21T16:49
жкх
черногорск
алтайский район
республика хакасия
абаканская тэц
сибирская генерирующая компания
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) реализует в Республике Хакасия проекты "на стыке бизнеса и благотворительности", основной из них - подключение к надежному теплоснабжению малых городов и сел республики, рассказал директор Абаканской ТЭЦ Андрей Щукин. По просьбе региональной власти с 2019 года СГК повышает надежность теплоснабжения в городе-спутнике республиканской столицы Черногорске, поселках и селах Усть-Абаканского и Алтайского районов. Для каждой территории были применены индивидуальные решения — Черногорск и часть малых сел подключили к централизованному теплоснабжению, построив для этого новый магистральный трубопровод протяженностью более 12 километров, в двух населенных пунктах — поселке Пригорск и селе Белый Яр — построены современные блочно-модульные теплоисточники с резервом по тепловой мощности для дальнейшего развития жилищного строительства. "Практически каждый из населенных пунктов в разное время сталкивался с серьезными коммунальными авариями, как это было в Черногорске в феврале 2019 года. Переключение таких территорий на надежное теплоснабжение для СГК - проекты на стыке бизнеса и благотворительности. Главный социальный проект СГК в Хакасии – обеспечить надежность теплоснабжения", – отметил Щукин. СГК в последние годы вложила в модернизацию и повышение надежности системы теплоснабжения Хакасии свыше 4 миллиардов рублей. Причем перевод на централизованное теплоснабжение либо новые теплоисточники позволил не только повысить надежность теплоснабжения, но и положительно повлиял на экологическую ситуацию в районах, поскольку дал возможность закрыть старые неэффективные котельные. Абаканская ТЭЦ является основным поставщиком тепла для городов Абакана и Черногорска, а также малых сел в Усть-Абаканском и Алтайском районах. Предприятие входит в состав Сибирской генерирующей компании (СГК) – одного из главных производителей электроэнергии в Сибири с 27 теплоэлектростанциями, обслуживающими свыше 6 миллионов потребителей в России.
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жкх, черногорск, алтайский район, республика хакасия, абаканская тэц, сибирская генерирующая компания
ЖКХ, Черногорск, Алтайский район, Республика Хакасия, Абаканская ТЭЦ, Сибирская генерирующая компания

Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения

© Фото : Алексей Майшев//пресс-служба СГКГлавный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения
Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Алексей Майшев//пресс-служба СГК
Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) реализует в Республике Хакасия проекты "на стыке бизнеса и благотворительности", основной из них - подключение к надежному теплоснабжению малых городов и сел республики, рассказал директор Абаканской ТЭЦ Андрей Щукин.
По просьбе региональной власти с 2019 года СГК повышает надежность теплоснабжения в городе-спутнике республиканской столицы Черногорске, поселках и селах Усть-Абаканского и Алтайского районов. Для каждой территории были применены индивидуальные решения — Черногорск и часть малых сел подключили к централизованному теплоснабжению, построив для этого новый магистральный трубопровод протяженностью более 12 километров, в двух населенных пунктах — поселке Пригорск и селе Белый Яр — построены современные блочно-модульные теплоисточники с резервом по тепловой мощности для дальнейшего развития жилищного строительства.
© Фото : Алексей Майшев//пресс-служба СГКГлавный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения
Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Алексей Майшев//пресс-служба СГК
Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения
«
"Практически каждый из населенных пунктов в разное время сталкивался с серьезными коммунальными авариями, как это было в Черногорске в феврале 2019 года. Переключение таких территорий на надежное теплоснабжение для СГК - проекты на стыке бизнеса и благотворительности. Главный социальный проект СГК в Хакасии – обеспечить надежность теплоснабжения", – отметил Щукин.
СГК в последние годы вложила в модернизацию и повышение надежности системы теплоснабжения Хакасии свыше 4 миллиардов рублей. Причем перевод на централизованное теплоснабжение либо новые теплоисточники позволил не только повысить надежность теплоснабжения, но и положительно повлиял на экологическую ситуацию в районах, поскольку дал возможность закрыть старые неэффективные котельные.
Абаканская ТЭЦ является основным поставщиком тепла для городов Абакана и Черногорска, а также малых сел в Усть-Абаканском и Алтайском районах. Предприятие входит в состав Сибирской генерирующей компании (СГК) – одного из главных производителей электроэнергии в Сибири с 27 теплоэлектростанциями, обслуживающими свыше 6 миллионов потребителей в России.
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В реестр углеродных единиц включен климатический проект СГК в Красноярске
18 июля, 13:53
 
ЖКХЧерногорскАлтайский районРеспублика ХакасияАбаканская ТЭЦСибирская генерирующая компания
 
 
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