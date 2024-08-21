https://ria.ru/20240821/sotsproekt-1967580665.html

Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения

Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения - РИА Новости, 21.08.2024

Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения

Сибирская генерирующая компания (СГК) реализует в Республике Хакасия проекты "на стыке бизнеса и благотворительности", основной из них - подключение к надежному РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:41

2024-08-21T15:41

2024-08-21T16:49

жкх

черногорск

алтайский район

республика хакасия

абаканская тэц

сибирская генерирующая компания

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) реализует в Республике Хакасия проекты "на стыке бизнеса и благотворительности", основной из них - подключение к надежному теплоснабжению малых городов и сел республики, рассказал директор Абаканской ТЭЦ Андрей Щукин. По просьбе региональной власти с 2019 года СГК повышает надежность теплоснабжения в городе-спутнике республиканской столицы Черногорске, поселках и селах Усть-Абаканского и Алтайского районов. Для каждой территории были применены индивидуальные решения — Черногорск и часть малых сел подключили к централизованному теплоснабжению, построив для этого новый магистральный трубопровод протяженностью более 12 километров, в двух населенных пунктах — поселке Пригорск и селе Белый Яр — построены современные блочно-модульные теплоисточники с резервом по тепловой мощности для дальнейшего развития жилищного строительства. "Практически каждый из населенных пунктов в разное время сталкивался с серьезными коммунальными авариями, как это было в Черногорске в феврале 2019 года. Переключение таких территорий на надежное теплоснабжение для СГК - проекты на стыке бизнеса и благотворительности. Главный социальный проект СГК в Хакасии – обеспечить надежность теплоснабжения", – отметил Щукин. СГК в последние годы вложила в модернизацию и повышение надежности системы теплоснабжения Хакасии свыше 4 миллиардов рублей. Причем перевод на централизованное теплоснабжение либо новые теплоисточники позволил не только повысить надежность теплоснабжения, но и положительно повлиял на экологическую ситуацию в районах, поскольку дал возможность закрыть старые неэффективные котельные. Абаканская ТЭЦ является основным поставщиком тепла для городов Абакана и Черногорска, а также малых сел в Усть-Абаканском и Алтайском районах. Предприятие входит в состав Сибирской генерирующей компании (СГК) – одного из главных производителей электроэнергии в Сибири с 27 теплоэлектростанциями, обслуживающими свыше 6 миллионов потребителей в России.

https://ria.ru/20240718/krasnoyarsk-1960469691.html

черногорск

алтайский район

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, черногорск, алтайский район, республика хакасия, абаканская тэц, сибирская генерирующая компания