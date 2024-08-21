https://ria.ru/20240821/solovki-1967575419.html

Глава РПЦ поблагодарил Путина, Мишустина и Чернышенко за поддержку Соловков

Глава РПЦ поблагодарил Путина, Мишустина и Чернышенко за поддержку Соловков - РИА Новости, 21.08.2024

Глава РПЦ поблагодарил Путина, Мишустина и Чернышенко за поддержку Соловков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и вице-премьера Дмитрия... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:29

2024-08-21T15:29

2024-08-21T15:31

религия

россия

соловки

владимир путин

михаил мишустин

дмитрий чернышенко

русская православная церковь

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967411714_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f587afd6f88682680ef47e5454007030.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко за поддержку возрождения, сохранения и развития Соловецкого монастыря и архипелага, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ). "Двадцатого августа 2024 года в ходе рабочего совещания по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил сердечную благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за поддержку в деле возрождения Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря, а также председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину, по инициативе которого в федеральном бюджете на 2025-2027 годы предусмотрены необходимые ассигнования на развитие Соловецкого архипелага. Благодарность также была выражена в адрес заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко, сопредседателя Попечительского совета Фонда, за проведенную работу, направленную на объединение усилий государственных органов в целях реализации программы сохранения и развития Соловков", - говорится в сообщении. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь - 20 и 21 августа он возглавит в монастыре торжества по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. "Уверен, что общими усилиями необходимые работы будут завершены к 600-летнему юбилею монашеской жизни на Соловках и древняя обитель воссияет в своем былом величии", – цитирует патриарха сайт РПЦ.

https://ria.ru/20240718/solovetskiy_monastyr-1960396961.html

россия

соловки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, соловки, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, русская православная церковь, религия, православие