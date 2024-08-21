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Глава РПЦ поблагодарил Путина, Мишустина и Чернышенко за поддержку Соловков - РИА Новости, 21.08.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:29 21.08.2024 (обновлено: 15:31 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/solovki-1967575419.html
Глава РПЦ поблагодарил Путина, Мишустина и Чернышенко за поддержку Соловков
Глава РПЦ поблагодарил Путина, Мишустина и Чернышенко за поддержку Соловков - РИА Новости, 21.08.2024
Глава РПЦ поблагодарил Путина, Мишустина и Чернышенко за поддержку Соловков
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и вице-премьера Дмитрия... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:29
2024-08-21T15:31
религия
россия
соловки
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
русская православная церковь
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко за поддержку возрождения, сохранения и развития Соловецкого монастыря и архипелага, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ). "Двадцатого августа 2024 года в ходе рабочего совещания по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил сердечную благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за поддержку в деле возрождения Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря, а также председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину, по инициативе которого в федеральном бюджете на 2025-2027 годы предусмотрены необходимые ассигнования на развитие Соловецкого архипелага. Благодарность также была выражена в адрес заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко, сопредседателя Попечительского совета Фонда, за проведенную работу, направленную на объединение усилий государственных органов в целях реализации программы сохранения и развития Соловков", - говорится в сообщении. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь - 20 и 21 августа он возглавит в монастыре торжества по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. "Уверен, что общими усилиями необходимые работы будут завершены к 600-летнему юбилею монашеской жизни на Соловках и древняя обитель воссияет в своем былом величии", – цитирует патриарха сайт РПЦ.
https://ria.ru/20240718/solovetskiy_monastyr-1960396961.html
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россия, соловки, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, русская православная церковь, религия, православие
Религия, Россия, Соловки, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, Русская православная церковь, Религия, Православие
Глава РПЦ поблагодарил Путина, Мишустина и Чернышенко за поддержку Соловков

Патриарх Кирилл благодарен Путину, Мишустину и Чернышенко за поддержку Соловков

© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег ВаровПатриарх Московский и всея Руси Кирилл в Соловецком монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Соловецком монастыре - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег Варов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Соловецком монастыре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко за поддержку возрождения, сохранения и развития Соловецкого монастыря и архипелага, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).
"Двадцатого августа 2024 года в ходе рабочего совещания по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил сердечную благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за поддержку в деле возрождения Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря, а также председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину, по инициативе которого в федеральном бюджете на 2025-2027 годы предусмотрены необходимые ассигнования на развитие Соловецкого архипелага. Благодарность также была выражена в адрес заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко, сопредседателя Попечительского совета Фонда, за проведенную работу, направленную на объединение усилий государственных органов в целях реализации программы сохранения и развития Соловков", - говорится в сообщении.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь - 20 и 21 августа он возглавит в монастыре торжества по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.
"Уверен, что общими усилиями необходимые работы будут завершены к 600-летнему юбилею монашеской жизни на Соловках и древняя обитель воссияет в своем былом величии", – цитирует патриарха сайт РПЦ.
Соловецкий монастырь в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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РелигияРоссияСоловкиВладимир ПутинМихаил МишустинДмитрий ЧернышенкоРусская православная церковьРелигияПравославие
 
 
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