Глава РПЦ поблагодарил Путина, Мишустина и Чернышенко за поддержку Соловков
Патриарх Кирилл благодарен Путину, Мишустину и Чернышенко за поддержку Соловков
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег ВаровПатриарх Московский и всея Руси Кирилл в Соловецком монастыре
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег Варов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Соловецком монастыре. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко за поддержку возрождения, сохранения и развития Соловецкого монастыря и архипелага, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).
"Двадцатого августа 2024 года в ходе рабочего совещания по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил сердечную благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за поддержку в деле возрождения Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря, а также председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину, по инициативе которого в федеральном бюджете на 2025-2027 годы предусмотрены необходимые ассигнования на развитие Соловецкого архипелага. Благодарность также была выражена в адрес заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко, сопредседателя Попечительского совета Фонда, за проведенную работу, направленную на объединение усилий государственных органов в целях реализации программы сохранения и развития Соловков", - говорится в сообщении.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь - 20 и 21 августа он возглавит в монастыре торжества по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.
"Уверен, что общими усилиями необходимые работы будут завершены к 600-летнему юбилею монашеской жизни на Соловках и древняя обитель воссияет в своем былом величии", – цитирует патриарха сайт РПЦ.