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В Сочи загорелся лес, предварительно, на территории Кавказского заповедника - РИА Новости, 21.08.2024
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18:10 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/sochi-1967631692.html
В Сочи загорелся лес, предварительно, на территории Кавказского заповедника
В Сочи загорелся лес, предварительно, на территории Кавказского заповедника - РИА Новости, 21.08.2024
В Сочи загорелся лес, предварительно, на территории Кавказского заповедника
Спасатели пытаются ликвидировать огонь, вспыхнувший предварительно, на территории Кавказского заповедника, угроза распространения огня и животным нет, сообщили... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:10
2024-08-21T18:10
происшествия
россия
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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СОЧИ, 21 авг – РИА Новости. Спасатели пытаются ликвидировать огонь, вспыхнувший предварительно, на территории Кавказского заповедника, угроза распространения огня и животным нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. "Принимаются меры по ликвидации, угрозы населенному пункту нет. Предварительно, территория заповедника, угрозы животным на данный момент нет", - сказали в краевом МЧС. Как уточнили спасатели, площадь возгорания уточняется, установить квадратуру возгорания сложно в связи с труднодоступной местностью. Кавказский заповедник занимает немалую часть территории Большого Сочи. В заповеднике обитают несколько видов животных, а также произрастают реликтовые растения и целые леса. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Кавказского заповедника, точка возгорания уточняется, специалисты уже отправились на место ЧП. "Государственные инспекторы Кавказского заповедника незамедлительно выдвинулись к предполагаемому месту пожара. На данный момент известно, что место возгорания, предположительно, в районе гор Дзитаку - Перевальная. Это труднодоступная территория, где нет туристических троп и невозможен подъезд автотранспорта. Также информация о возгорании передана МЧС РФ, решается вопрос о применении спецтехники", - сказали в Кавказском заповеднике.
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967196999.html
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происшествия, россия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Сочи загорелся лес, предварительно, на территории Кавказского заповедника

МЧС: в Сочи тушат огонь, предварительно, на территории Кавказского заповедника

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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СОЧИ, 21 авг – РИА Новости. Спасатели пытаются ликвидировать огонь, вспыхнувший предварительно, на территории Кавказского заповедника, угроза распространения огня и животным нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"Принимаются меры по ликвидации, угрозы населенному пункту нет. Предварительно, территория заповедника, угрозы животным на данный момент нет", - сказали в краевом МЧС.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Как уточнили спасатели, площадь возгорания уточняется, установить квадратуру возгорания сложно в связи с труднодоступной местностью.
Кавказский заповедник занимает немалую часть территории Большого Сочи. В заповеднике обитают несколько видов животных, а также произрастают реликтовые растения и целые леса.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Кавказского заповедника, точка возгорания уточняется, специалисты уже отправились на место ЧП. "Государственные инспекторы Кавказского заповедника незамедлительно выдвинулись к предполагаемому месту пожара. На данный момент известно, что место возгорания, предположительно, в районе гор Дзитаку - Перевальная. Это труднодоступная территория, где нет туристических троп и невозможен подъезд автотранспорта. Также информация о возгорании передана МЧС РФ, решается вопрос о применении спецтехники", - сказали в Кавказском заповеднике.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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