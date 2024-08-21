https://ria.ru/20240821/sochi-1967478561.html
В Сочи начали проверку после массовой драки на пляже
В Сочи начали проверку после массовой драки на пляже - РИА Новости, 21.08.2024
В Сочи начали проверку после массовой драки на пляже
Проверка проводится после драки между двумя компаниями, повздорившими в кафе на пляже в Сочи, сообщили в пресс-службе городского УВД в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:16
2024-08-21T10:16
2024-08-21T10:19
происшествия
сочи
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СОЧИ, 21 авг – РИА Новости. Проверка проводится после драки между двумя компаниями, повздорившими в кафе на пляже в Сочи, сообщили в пресс-службе городского УВД в Telegram-канале. Информация о драке поступила в дежурную часть вечером 18 августа. Согласно видео, опубликованному в социальных сетях, конфликт произошёл около кафе на пляже в микрорайоне Мамайка в окружении отдыхающих. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся, один из участников ссоры неподвижно лежит на земле. "Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что ссора произошла между двумя компаниями, отдыхавшими в кафе. Выяснять отношения они вышли на улицу", - сказано в сообщении сочинского УВД. Дебоширы разошлись до приезда полиции, однако правоохранители организовали проверку, направленную "на установление участников конфликта и всех обстоятельств произошедшего", пояснили в пресс-службе городского УВД. В густонаселенном микрорайоне Мамайка расположены небольшие гостиничные комплексы, крупные санатории, городские пляжи "Русалочка", "Куба", "Фазатрон".
https://ria.ru/20240820/saratov-1967253488.html
https://ria.ru/20230925/draka-1898586888.html
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происшествия, сочи
В Сочи начали проверку после массовой драки на пляже
Полиция проводит проверку после драки между двумя компаниями на пляже в Сочи
СОЧИ, 21 авг – РИА Новости.
Проверка проводится после драки между двумя компаниями, повздорившими в кафе на пляже в Сочи, сообщили в пресс-службе городского УВД в Telegram-канале
.
Информация о драке поступила в дежурную часть вечером 18 августа. Согласно видео, опубликованному в социальных сетях, конфликт произошёл около кафе на пляже в микрорайоне Мамайка в окружении отдыхающих. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся, один из участников ссоры неподвижно лежит на земле.
«
"Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что ссора произошла между двумя компаниями, отдыхавшими в кафе. Выяснять отношения они вышли на улицу", - сказано в сообщении сочинского УВД.
Дебоширы разошлись до приезда полиции, однако правоохранители организовали проверку, направленную "на установление участников конфликта и всех обстоятельств произошедшего", пояснили в пресс-службе городского УВД.
В густонаселенном микрорайоне Мамайка расположены небольшие гостиничные комплексы, крупные санатории, городские пляжи "Русалочка", "Куба", "Фазатрон".