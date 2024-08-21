https://ria.ru/20240821/sobyanin-1967452996.html

Силы ПВО этой ночью сбили десять беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО этой ночью сбили десять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 21.08.2024

Силы ПВО этой ночью сбили десять беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО этой ночью сбили уже 10 БПЛА, летевших на Москву, это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу дронами за все время, сообщил мэр Сергей... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T04:47

2024-08-21T04:47

2024-08-21T05:13

специальная военная операция на украине

москва

безопасность

россия

московская область (подмосковье)

сергей собянин

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Силы ПВО этой ночью сбили уже 10 БПЛА, летевших на Москву, это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу дронами за все время, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее мэр Москвы сообщал о восьми БПЛА, сбитых в Подмосковье."Сбито еще два беспилотника, летевших на Москву. Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время. Продолжаем контролировать ситуацию", — написал он.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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москва, безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей собянин