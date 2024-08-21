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Силы ПВО этой ночью сбили десять беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО этой ночью сбили десять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 21.08.2024
Силы ПВО этой ночью сбили десять беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО этой ночью сбили уже 10 БПЛА, летевших на Москву, это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу дронами за все время, сообщил мэр Сергей... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:47
2024-08-21T04:47
2024-08-21T05:13
специальная военная операция на украине
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безопасность
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московская область (подмосковье)
сергей собянин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Силы ПВО этой ночью сбили уже 10 БПЛА, летевших на Москву, это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу дронами за все время, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее мэр Москвы сообщал о восьми БПЛА, сбитых в Подмосковье."Сбито еще два беспилотника, летевших на Москву. Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время. Продолжаем контролировать ситуацию", — написал он.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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москва, безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин
Силы ПВО этой ночью сбили десять беспилотников, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО ночью сбили десять летевших на Москву беспилотников