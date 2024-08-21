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Силы ПВО этой ночью сбили десять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:47 21.08.2024 (обновлено: 05:13 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/sobyanin-1967452996.html
Силы ПВО этой ночью сбили десять беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО этой ночью сбили десять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 21.08.2024
Силы ПВО этой ночью сбили десять беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО этой ночью сбили уже 10 БПЛА, летевших на Москву, это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу дронами за все время, сообщил мэр Сергей... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:47
2024-08-21T05:13
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
сергей собянин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Силы ПВО этой ночью сбили уже 10 БПЛА, летевших на Москву, это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу дронами за все время, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее мэр Москвы сообщал о восьми БПЛА, сбитых в Подмосковье."Сбито еще два беспилотника, летевших на Москву. Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время. Продолжаем контролировать ситуацию", — написал он.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
россия
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москва, безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин
Силы ПВО этой ночью сбили десять беспилотников, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО ночью сбили десять летевших на Москву беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Силы ПВО этой ночью сбили уже 10 БПЛА, летевших на Москву, это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу дронами за все время, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
Ранее мэр Москвы сообщал о восьми БПЛА, сбитых в Подмосковье.
"Сбито еще два беспилотника, летевших на Москву. Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время. Продолжаем контролировать ситуацию", — написал он.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваБезопасностьРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей Собянин
 
 
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