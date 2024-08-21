https://ria.ru/20240821/smirnov-1967512191.html

ПВО сбила две ракеты ВСУ над Курской областью

ПВО сбила две ракеты ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 21.08.2024

ПВО сбила две ракеты ВСУ над Курской областью

Еще две украинские ракеты сбиты в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:54

2024-08-21T11:54

2024-08-21T11:58

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Еще две украинские ракеты сбиты в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Еще 2 украинские ракеты утром уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал он.Ранее в среду Смирнов сообщил, что, помимо двух беспилотников, ночью над Курской областью ПВО сбила две украинские ракеты.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность