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ПВО сбила две ракеты ВСУ над Курской областью
ПВО сбила две ракеты ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 21.08.2024
ПВО сбила две ракеты ВСУ над Курской областью
Еще две украинские ракеты сбиты в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:54
2024-08-21T11:54
2024-08-21T11:58
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
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безопасность
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Еще две украинские ракеты сбиты в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Еще 2 украинские ракеты утром уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал он.Ранее в среду Смирнов сообщил, что, помимо двух беспилотников, ночью над Курской областью ПВО сбила две украинские ракеты.
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курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Безопасность
ПВО сбила две ракеты ВСУ над Курской областью
Смирнов: над Курской областью сбили еще две украинские ракеты