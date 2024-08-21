Рейтинг@Mail.ru
ВС Ирана опровергли заявления Fars о крушении вертолета Раиси, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 21.08.2024 (обновлено: 22:26 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/smi-1967667944.html
ВС Ирана опровергли заявления Fars о крушении вертолета Раиси, пишут СМИ
ВС Ирана опровергли заявления Fars о крушении вертолета Раиси, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024
ВС Ирана опровергли заявления Fars о крушении вертолета Раиси, пишут СМИ
Генштаб ВС Ирана отвергает заявления агентства Fars о причинах крушения вертолета бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство Mehr. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:12
2024-08-21T22:26
в мире
иран
азербайджан
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947173808_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_4f822f340c72eb7dadf15dfd7d23792d.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Генштаб ВС Ирана отвергает заявления агентства Fars о причинах крушения вертолета бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство Mehr.В среду иранское агентство Fars со ссылкой на источник в органах госбезопасности страны передавало, что вертолет Раиси в день крушения перевозил на два пассажира больше установленного регламента. Агентство также сообщало, что вертолет разбился из-за непогоды, поэтому пилот не смог набрать нужную высоту и врезался в горы."Центр коммуникаций генерального штаба вооруженных сил отвергает якобы заявления о причинах крушения вертолета Эбрахима Раиси... То, что в якобы новостях Fars указывается о нахождении двух лишних человек в вертолете в нарушение протокола безопасности и указывается в качестве одной из причин крушения вертолета… является ложным", - говорится в сообщении агентства.Генштаб ВС Ирана также призвал СМИ быть острожными при публикации материалов о новостях в сфере безопасности и обороны, и отметил, что власти ранее уже сообщали о причинах крушения воздушного судна.Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла.
https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html
иран
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947173808_174:0:2397:1667_1920x0_80_0_0_27c43411b97f4a594971ef3ad9b8d2cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, азербайджан, ильхам алиев
В мире, Иран, Азербайджан, Ильхам Алиев
ВС Ирана опровергли заявления Fars о крушении вертолета Раиси, пишут СМИ

Mehr: Генштаб ВС Ирана отверг заявления Fars о причинах крушения вертолета Раиси

© AP Photo / Moj News Agency / Azin HaghighiСпасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан
Спасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Moj News Agency / Azin Haghighi
Спасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Генштаб ВС Ирана отвергает заявления агентства Fars о причинах крушения вертолета бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство Mehr.
В среду иранское агентство Fars со ссылкой на источник в органах госбезопасности страны передавало, что вертолет Раиси в день крушения перевозил на два пассажира больше установленного регламента. Агентство также сообщало, что вертолет разбился из-за непогоды, поэтому пилот не смог набрать нужную высоту и врезался в горы.
"Центр коммуникаций генерального штаба вооруженных сил отвергает якобы заявления о причинах крушения вертолета Эбрахима Раиси... То, что в якобы новостях Fars указывается о нахождении двух лишних человек в вертолете в нарушение протокола безопасности и указывается в качестве одной из причин крушения вертолета… является ложным", - говорится в сообщении агентства.
Генштаб ВС Ирана также призвал СМИ быть острожными при публикации материалов о новостях в сфере безопасности и обороны, и отметил, что власти ранее уже сообщали о причинах крушения воздушного судна.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Биография Ибрахима Раиси
19 июня 2021, 15:48
 
В миреИранАзербайджанИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала