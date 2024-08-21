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ВС Ирана опровергли заявления Fars о крушении вертолета Раиси, пишут СМИ

ВС Ирана опровергли заявления Fars о крушении вертолета Раиси, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024

ВС Ирана опровергли заявления Fars о крушении вертолета Раиси, пишут СМИ

Генштаб ВС Ирана отвергает заявления агентства Fars о причинах крушения вертолета бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство Mehr. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T22:12

2024-08-21T22:12

2024-08-21T22:26

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Генштаб ВС Ирана отвергает заявления агентства Fars о причинах крушения вертолета бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство Mehr.В среду иранское агентство Fars со ссылкой на источник в органах госбезопасности страны передавало, что вертолет Раиси в день крушения перевозил на два пассажира больше установленного регламента. Агентство также сообщало, что вертолет разбился из-за непогоды, поэтому пилот не смог набрать нужную высоту и врезался в горы."Центр коммуникаций генерального штаба вооруженных сил отвергает якобы заявления о причинах крушения вертолета Эбрахима Раиси... То, что в якобы новостях Fars указывается о нахождении двух лишних человек в вертолете в нарушение протокола безопасности и указывается в качестве одной из причин крушения вертолета… является ложным", - говорится в сообщении агентства.Генштаб ВС Ирана также призвал СМИ быть острожными при публикации материалов о новостях в сфере безопасности и обороны, и отметил, что власти ранее уже сообщали о причинах крушения воздушного судна.Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла.

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

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в мире, иран, азербайджан, ильхам алиев