https://ria.ru/20240821/smi-1967466312.html

МИД предостерег иностранных журналистов от посещения Курской области

МИД предостерег иностранных журналистов от посещения Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

МИД предостерег иностранных журналистов от посещения Курской области

Каждый случай незаконного проникновения иностранных журналистов в Курскую область будет расследоваться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T08:33

2024-08-21T08:33

2024-08-21T09:22

специальная военная операция на украине

курская область

медиа - общество

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Каждый случай незаконного проникновения иностранных журналистов в Курскую область будет расследоваться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik."С каждым журналистом, или так называемым журналистом, или теми, кто работает под прикрытием западных журналистов <…> каждый этот случай (проникновения в Курскую область. — Прим. ред.) будет, безусловно, на контроле, будет проводиться по нему проверка, он будет отслеживаться, это будет касаться журналистов всех стран", — сказала она.Москва неоднократно фиксировала, что в Курскую область незаконно проникали представители иностранных СМИ.Так, американское издание Washington Post 19 августа опубликовало материал о том, что журналисты Шивон О'Грейди и Татьяна Бурьянова, а также фотограф Эд Рам приехали в Суджу в сопровождении украинских военных. Утверждается, что репортеры опросили как минимум дюжину мирных жителей города.В этой связи 20 августа в МИД вызвали временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс и заявили протест. Действия американских журналистов назвали провокационными. Подчеркивается, что их целью было пропагандистское освещение преступлений киевского режима.ФСБ 17 августа завела дело на журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших границу России. Кроме того, спецслужба проводит проверку распространенных в СМИ материалов, которые свидетельствуют о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, медиа - общество, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)