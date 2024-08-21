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Слуцкий исключил переговоры с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:01 21.08.2024 (обновлено: 15:12 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/slutskiy-1967565221.html
Слуцкий исключил переговоры с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область
Слуцкий исключил переговоры с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 21.08.2024
Слуцкий исключил переговоры с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область
После вторжения в Курскую область переговоры с Украиной невозможны ни на каких условиях, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:01
2024-08-21T15:12
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
россия
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 21 авг - РИА Новости. После вторжения в Курскую область переговоры с Украиной невозможны ни на каких условиях, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Никаких переговоров, ни на каких условиях. После вторжения в Курскую область это отменяет любую, даже теоретическую возможность", - заявил Слуцкий.Он отметил, что страна, которая способна на такие чудовищные действия, страна, которая находится под внешним управлением, страна, где господствует нацизм, это не страна для переговоров."Поэтому говорить о переговорах реальным образом не приходится", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20240821/zakharova-1967564221.html
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курская область, вооруженные силы украины, украина, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, россия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Россия
Слуцкий исключил переговоры с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область

Слуцкий: после вторжения в Курскую область переговоры с Украиной невозможны

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 21 авг - РИА Новости. После вторжения в Курскую область переговоры с Украиной невозможны ни на каких условиях, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Никаких переговоров, ни на каких условиях. После вторжения в Курскую область это отменяет любую, даже теоретическую возможность", - заявил Слуцкий.
Он отметил, что страна, которая способна на такие чудовищные действия, страна, которая находится под внешним управлением, страна, где господствует нацизм, это не страна для переговоров.
"Поэтому говорить о переговорах реальным образом не приходится", - заключил Слуцкий.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРРоссия
 
 
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