https://ria.ru/20240821/slutskiy-1967565221.html
Слуцкий исключил переговоры с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область
Слуцкий исключил переговоры с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 21.08.2024
Слуцкий исключил переговоры с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область
После вторжения в Курскую область переговоры с Украиной невозможны ни на каких условиях, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:01
2024-08-21T15:01
2024-08-21T15:12
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 21 авг - РИА Новости. После вторжения в Курскую область переговоры с Украиной невозможны ни на каких условиях, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Никаких переговоров, ни на каких условиях. После вторжения в Курскую область это отменяет любую, даже теоретическую возможность", - заявил Слуцкий.Он отметил, что страна, которая способна на такие чудовищные действия, страна, которая находится под внешним управлением, страна, где господствует нацизм, это не страна для переговоров."Поэтому говорить о переговорах реальным образом не приходится", - заключил Слуцкий.
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Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Россия
Слуцкий исключил переговоры с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область
Слуцкий: после вторжения в Курскую область переговоры с Украиной невозможны
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 21 авг - РИА Новости. После вторжения в Курскую область переговоры с Украиной невозможны ни на каких условиях, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Никаких переговоров, ни на каких условиях. После вторжения в Курскую область это отменяет любую, даже теоретическую возможность", - заявил Слуцкий.
Он отметил, что страна, которая способна на такие чудовищные действия, страна, которая находится под внешним управлением, страна, где господствует нацизм, это не страна для переговоров.
"Поэтому говорить о переговорах реальным образом не приходится", - заключил Слуцкий.