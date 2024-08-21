https://ria.ru/20240821/slutskiy-1967565221.html

Слуцкий исключил переговоры с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область

Слуцкий исключил переговоры с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 21.08.2024

Слуцкий исключил переговоры с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область

После вторжения в Курскую область переговоры с Украиной невозможны ни на каких условиях, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:01

2024-08-21T15:01

2024-08-21T15:12

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 21 авг - РИА Новости. После вторжения в Курскую область переговоры с Украиной невозможны ни на каких условиях, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Никаких переговоров, ни на каких условиях. После вторжения в Курскую область это отменяет любую, даже теоретическую возможность", - заявил Слуцкий.Он отметил, что страна, которая способна на такие чудовищные действия, страна, которая находится под внешним управлением, страна, где господствует нацизм, это не страна для переговоров."Поэтому говорить о переговорах реальным образом не приходится", - заключил Слуцкий.

https://ria.ru/20240821/zakharova-1967564221.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины, украина, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, россия