https://ria.ru/20240821/sluchaynost-1967437879.html

В Подмосковье подросток случайно застрелил отца

В Подмосковье подросток случайно застрелил отца - РИА Новости, 21.08.2024

В Подмосковье подросток случайно застрелил отца

Подросток случайно застрелил отца, когда они были в тире в подмосковном Реутове, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе областного... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T00:05

2024-08-21T00:05

2024-08-21T09:23

происшествия

реутов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967470795_191:0:1091:506_1920x0_80_0_0_51424d479612660727b36332920f68d8.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подросток случайно застрелил отца, когда они были в тире в подмосковном Реутове, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК России. По данным следствия, 20 августа подросток с отцом были в тире в городе Реутове. В момент, когда мальчик был в тактических наушниках и с оружием в руках, его отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. В это время подросток выстрелил и случайно попал в отца. Мужчина скончался на месте. "По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 109 УК Росии)", — сказали в ведомстве. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

https://ria.ru/20240820/vzryv-1967431057.html

https://ria.ru/20240820/proverka-1967219064.html

реутов

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, реутов, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)