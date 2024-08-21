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В Подмосковье подросток случайно застрелил отца - РИА Новости, 21.08.2024
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00:05 21.08.2024 (обновлено: 09:23 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/sluchaynost-1967437879.html
В Подмосковье подросток случайно застрелил отца
В Подмосковье подросток случайно застрелил отца - РИА Новости, 21.08.2024
В Подмосковье подросток случайно застрелил отца
Подросток случайно застрелил отца, когда они были в тире в подмосковном Реутове, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе областного... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T00:05
2024-08-21T09:23
происшествия
реутов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подросток случайно застрелил отца, когда они были в тире в подмосковном Реутове, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК России. По данным следствия, 20 августа подросток с отцом были в тире в городе Реутове. В момент, когда мальчик был в тактических наушниках и с оружием в руках, его отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. В это время подросток выстрелил и случайно попал в отца. Мужчина скончался на месте. "По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 109 УК Росии)", — сказали в ведомстве. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.
https://ria.ru/20240820/vzryv-1967431057.html
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реутов
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, реутов, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Реутов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье подросток случайно застрелил отца

В Реутове подросток случайно застрелил отца, когда они были в тире

© Фото : ГСУ СК России по Московской области/TelegramОружие, из которого подросток произвел выстрел и случайно попал в отца
Оружие, из которого подросток произвел выстрел и случайно попал в отца - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Оружие, из которого подросток произвел выстрел и случайно попал в отца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подросток случайно застрелил отца, когда они были в тире в подмосковном Реутове, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК России.
По данным следствия, 20 августа подросток с отцом были в тире в городе Реутове. В момент, когда мальчик был в тактических наушниках и с оружием в руках, его отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. В это время подросток выстрелил и случайно попал в отца. Мужчина скончался на месте.
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"По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 109 УК Росии)", — сказали в ведомстве.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.
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ПроисшествияРеутовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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