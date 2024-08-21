https://ria.ru/20240821/sidoropulo-1967576482.html

В Москве арестовали блогера Сидоропуло за аферы с курсами

В Москве арестовали блогера Сидоропуло за аферы с курсами - РИА Новости, 21.08.2024

В Москве арестовали блогера Сидоропуло за аферы с курсами

Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал бизнес-коуча Андрея Сидоропуло, обвиняемого в мошенничестве с программами обучения на сумму свыше 8,3... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:31

2024-08-21T15:31

2024-08-21T15:32

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краснодар

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал бизнес-коуча Андрея Сидоропуло, обвиняемого в мошенничестве с программами обучения на сумму свыше 8,3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Сидоропуло избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказали в суде. Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2023 году МВД объявило уроженца Краснодарского края Сидоропуло в розыск. По информации ряда СМИ, задержан он был в Краснодаре. Как сообщала столичная прокуратура, Сидоропуло с соучастниками продавал образовательные программы и курсы системы арбитража трафика, "рекламируя себя как профессионала и высококлассного специалиста в данной сфере". Он представлялся автором разработанной им программы обучения, аналогов которой нет, гарантируя высокий и легкий заработок, обещая ученикам личную поддержку, ответы на вопросы, прямые эфиры - но не собирался исполнять взятые на себя обязательства. Как полагает следствие, соучастники организовали рекламную кампанию, "конспирируя при этом свою преступную деятельность". Они предусмотрели возможность получать деньги от клиентов в рамках подписанных онлайн договоров оферты на оказание платных образовательных услуг, содержащих поверхностную информацию о самих услугах и порядке их оказания, а для очного обучения открыли офисы в Москве и Краснодаре. По информации ведомства, от действий злоумышленников пострадали не менее 40 граждан, которые платили за образовательные программы от 48,8 до 389,9 тысячи рублей, а всего более 8,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240820/peterburg-1967263978.html

https://ria.ru/20240815/ivleeva-1966428084.html

https://ria.ru/20240819/blinovskaja-1967022699.html

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