https://ria.ru/20240821/sidoropulo--1967548788.html
Следствие попросило суд арестовать блогера Сидоропуло за аферы с курсами
Следствие попросило суд арестовать блогера Сидоропуло за аферы с курсами - РИА Новости, 21.08.2024
Следствие попросило суд арестовать блогера Сидоропуло за аферы с курсами
Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать бизнес-коуча Андрея Сидоропуло, обвиняемого в мошенничестве с программами обучения на сумму свыше 8,3 миллиона... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:59
2024-08-21T13:59
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать бизнес-коуча Андрея Сидоропуло, обвиняемого в мошенничестве с программами обучения на сумму свыше 8,3 миллиона рублей, сообщается в картотеке инстанции. "Зарегистрирован материал в отношении Сидоропуло А.Е. по части 4 статьи 159 УК РФ об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу", - сказано в картотеке. Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения рассмотрят сегодня. В 2023 году МВД объявило уроженца Краснодарского края Сидоропуло в розыск. По информации ряда СМИ, задержан он был в Краснодаре. Как сообщала столичная прокуратура, Сидоропуло с соучастниками продавал образовательные программы и курсы системы арбитража трафика, "рекламируя себя как профессионала и высококлассного специалиста в данной сфере". Он представлялся автором разработанной им программы обучения, аналогов которой нет, гарантируя высокий и легкий заработок, обещая ученикам личную поддержку, ответы на вопросы, прямые эфиры - но не собирался исполнять взятые на себя обязательства. Как полагает следствие, соучастники организовали рекламную кампанию, "конспирируя при этом свою преступную деятельность". Они предусмотрели возможность получать деньги от клиентов в рамках подписанных онлайн договоров оферты на оказание платных образовательных услуг, содержащих поверхностную информацию о самих услугах и порядке их оказания, а для очного обучения открыли офисы в Москве и Краснодаре. По информации ведомства, от действий злоумышленников пострадали не менее 40 граждан, которые платили за образовательные программы от 48,8 до 389,9 тысячи рублей, а всего более 8,3 миллиона рублей.
https://radiosputnik.ru/20240819/blinovskaya-1967138603.html
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москва, краснодар, россия, общество
Москва, Краснодар, Россия, Общество
Следствие попросило суд арестовать блогера Сидоропуло за аферы с курсами
Следствие просит суд в Москве арестовать блогера Сидоропуло за аферы с курсами
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать бизнес-коуча Андрея Сидоропуло, обвиняемого в мошенничестве с программами обучения на сумму свыше 8,3 миллиона рублей, сообщается в картотеке инстанции.
"Зарегистрирован материал в отношении Сидоропуло А.Е. по части 4 статьи 159 УК РФ
об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу", - сказано в картотеке.
Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения рассмотрят сегодня.
В 2023 году МВД объявило уроженца Краснодарского края
Сидоропуло в розыск. По информации ряда СМИ, задержан он был в Краснодаре
.
Как сообщала столичная прокуратура, Сидоропуло с соучастниками продавал образовательные программы и курсы системы арбитража трафика, "рекламируя себя как профессионала и высококлассного специалиста в данной сфере". Он представлялся автором разработанной им программы обучения, аналогов которой нет, гарантируя высокий и легкий заработок, обещая ученикам личную поддержку, ответы на вопросы, прямые эфиры - но не собирался исполнять взятые на себя обязательства.
Как полагает следствие, соучастники организовали рекламную кампанию, "конспирируя при этом свою преступную деятельность". Они предусмотрели возможность получать деньги от клиентов в рамках подписанных онлайн договоров оферты на оказание платных образовательных услуг, содержащих поверхностную информацию о самих услугах и порядке их оказания, а для очного обучения открыли офисы в Москве и Краснодаре.
По информации ведомства, от действий злоумышленников пострадали не менее 40 граждан, которые платили за образовательные программы от 48,8 до 389,9 тысячи рублей, а всего более 8,3 миллиона рублей.