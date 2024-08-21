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Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине - РИА Новости, 21.08.2024
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20:29 21.08.2024 (обновлено: 21:35 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/shveytsariya-1967653430.html
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине - РИА Новости, 21.08.2024
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине
Евросоюз проводит политику экспансии на Украине, а также в Грузии и Молдавии, заявила крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра"... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:29
2024-08-21T21:35
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грузия
евросоюз
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ЖЕНЕВА, 21 авг — РИА Новости. Евросоюз проводит политику экспансии на Украине, а также в Грузии и Молдавии, заявила крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC)."Цели Швейцарии как нейтрального и суверенного государства совершенно не совпадают с целями ЕС. Тем более что ЕС считает себя геополитическим игроком и проводит очевидную политику экспансии в отношении Украины, Грузии и Республики Молдова", — отметили в политсиле.Ранее во вторник "Демократический союз центра" обвинил президента Виолу Амхерд и правительство в подрыве нейтралитета Швейцарии. Это произошло после того, как Федеральный совет республики сообщил о намерении присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории. При этом швейцарские власти утверждают, что это соответствует всем обязательствам страны.Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, но Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против России. Кроме того, в текущем году военные этой страны примут участие в четырех учениях на своей территории и в 20 маневрах за ее пределами — и все это при поддержке членов Североатлантического альянса. Как отмечал постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов, позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. По мнению дипломата, с начала спецоперации эта страна фактически отказалась от нейтрального статуса.
https://ria.ru/20240805/shveytsariya-1964246819.html
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963777512.html
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швейцария, украина, грузия, евросоюз, в мире, геннадий гатилов, оон, нато
Швейцария, Украина, Грузия, Евросоюз, В мире, Геннадий Гатилов, ООН, НАТО
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине

Швейцарская партия UDC обвинила ЕС в экспансии на Украине, в Грузии и Молдавии

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 21 авг — РИА Новости. Евросоюз проводит политику экспансии на Украине, а также в Грузии и Молдавии, заявила крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC).
"Цели Швейцарии как нейтрального и суверенного государства совершенно не совпадают с целями ЕС. Тем более что ЕС считает себя геополитическим игроком и проводит очевидную политику экспансии в отношении Украины, Грузии и Республики Молдова", — отметили в политсиле.
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"Демократический союз центра" — крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Она выступает за строгий нейтралитет страны и против ее вступления в Евросоюз и НАТО. UDC также не поддерживает поставки швейцарского оружия на Украину и санкции в отношении России.

Ранее во вторник "Демократический союз центра" обвинил президента Виолу Амхерд и правительство в подрыве нейтралитета Швейцарии. Это произошло после того, как Федеральный совет республики сообщил о намерении присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории. При этом швейцарские власти утверждают, что это соответствует всем обязательствам страны.
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Как отмечал постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов, позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. По мнению дипломата, с начала спецоперации эта страна фактически отказалась от нейтрального статуса.
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