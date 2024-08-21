Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине
Швейцарская партия UDC обвинила ЕС в экспансии на Украине, в Грузии и Молдавии
© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 21 авг — РИА Новости. Евросоюз проводит политику экспансии на Украине, а также в Грузии и Молдавии, заявила крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC).
"Цели Швейцарии как нейтрального и суверенного государства совершенно не совпадают с целями ЕС. Тем более что ЕС считает себя геополитическим игроком и проводит очевидную политику экспансии в отношении Украины, Грузии и Республики Молдова", — отметили в политсиле.
"Демократический союз центра" — крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Она выступает за строгий нейтралитет страны и против ее вступления в Евросоюз и НАТО. UDC также не поддерживает поставки швейцарского оружия на Украину и санкции в отношении России.
Ранее во вторник "Демократический союз центра" обвинил президента Виолу Амхерд и правительство в подрыве нейтралитета Швейцарии. Это произошло после того, как Федеральный совет республики сообщил о намерении присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории. При этом швейцарские власти утверждают, что это соответствует всем обязательствам страны.
Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, но Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против России. Кроме того, в текущем году военные этой страны примут участие в четырех учениях на своей территории и в 20 маневрах за ее пределами — и все это при поддержке членов Североатлантического альянса.
Как отмечал постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов, позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. По мнению дипломата, с начала спецоперации эта страна фактически отказалась от нейтрального статуса.
В Швейцарии допустили новый раздел Украины
6 августа, 20:47